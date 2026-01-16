Padrino López actualiza la cifra de militares venezolanos fallecidos el 3 de enero

Suscríbete a nuestros canales

La cifra de efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) fallecidos el pasado 3 de enero, durante la incursión de Estados Unidos en Venezuela, se elevó a 47.

Así lo informó el ministro para la Defensa, Vladimir Padrino López, quien detalló que entre las víctimas se encuentran nueve mujeres.

Asimismo, indicó que más de 112 personas resultaron heridas y aseguró que todas han recibido atención médica.

“Ante la tecnología y abrumadora cantidad de medios, desigual, contra Venezuela, ahí están 47 hombres y mujeres de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, nueve mujeres entre ellas, que dieron su vida”, subrayó el jefe militar durante una transmisión de Venezolana de Televisión (VTV).

En su balance, Padrino López también recordó que 32 militares cubanos perdieron la vida en la operación que resultó en la captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores.

La semana pasada, el Gobierno Nacional realizó un acto de ascenso y condecoración post mortem en Caracas para honrar a los caídos.

La ceremonia fue encabezada por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, quien ordenó la creación de un monumento nacional en honor a los fallecidos.