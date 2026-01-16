Reactivan vuelos de repatriación: 231 migrantes llegan a Venezuela este 16 de enero

Suscríbete a nuestros canales

Este viernes aterrizó en suelo venezolano el primer grupo de migrantes deportados desde Estados Unidos en lo que va del año.

Un total de 231 ciudadanos regresaron al país en un vuelo que marca la reactivación de los traslados directos entre ambas naciones, aterrizando en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía.

De acuerdo con la agencia EFE, el retorno se produce en un contexto de alta tensión política, después de las recientes operaciones militares ordenadas por Washington en territorio venezolano.

Detalles del arribo

La aeronave, perteneciente a la compañía estadounidense Eastern Airlines, tocó pista a las 10:52 de la mañana.

El vuelo despegó desde la ciudad de Phoenix, Arizona con un total de 231 personas.

Reactivación del acuerdo

Este es el vuelo número 99 que llega al país desde que se firmó el convenio migratorio entre Caracas y Washington en enero del año pasado.

Con este viaje se rompe una pausa en las deportaciones que duraba desde el pasado 10 de diciembre, fecha en la que regresaron 218 personas.

El flujo de deportaciones se mantuvo activo incluso durante los despliegues militares en el Caribe el pasado agosto y continúa operando hoy.

