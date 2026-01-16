Reporte Inameh: se esperan lluvias dispersas en zonas costeras y el sur del país este 16 de enero

Suscríbete a nuestros canales

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) informó en su boletín diario que para este viernes 16 de enero de 2026 predominarán condiciones de tiempo estable en la mayor parte del territorio nacional, favoreciendo cielos poco nublados a despejados durante el día.

Sin embargo, el instituto advirtió que la humedad transportada por los vientos Alisios del Noreste generará nubosidad fragmentada con lluvias o lloviznas dispersas, especialmente en horas de la mañana, en los estados: Falcón, Yaracuy, Carabobo, Aragua, La Guaira, Miranda y Sucre

Actividad en el Sur y Occidente

Por otro lado, la Zona de Convergencia Intertropical, aunque ligeramente desplazada, interactúa con efectos locales de circulación atmosférica, lo que originará mantos nubosos con precipitaciones de intensidad variable y ocasionales descargas eléctricas en áreas de Amazonas, Bolívar y Esequibo.

Asimismo, para la Región Zuliana y los Andes, se esperan cielos parcialmente nublados con probabilidades de lloviznas de corta duración al final de la tarde debido a la convección por el calentamiento diurno.

Temperaturas y oleaje

En cuanto a las temperaturas, se estima que las mínimas se ubiquen en torno a los 8°C en las zonas montañosas del estado Mérida durante la madrugada, mientras que las máximas alcanzarán los 38°C en los llanos centrales y occidentales después del mediodía, lo que incrementa el riesgo de incendios forestales.

Respecto al estado del mar, el INAMEH reporta una fuerte marejada con olas de hasta 1,5 metros de altura en el Litoral Occidental y el Golfo de Venezuela, mientras que en la Zona Insular y el Litoral Central se espera un oleaje más tranquilo de 1 metro.

