Cantv habilita wifi gratis en varios hospitales de Caracas: conoce cuáles

La Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela (Cantv) anunció este jueves la inauguración de las Zonas Ultra en varios hospitales de la ciudad de Caracas.

A través de sus canales oficiales, Cantv difundió la información detallando que estas zonas estan "orientadas a democratizar el acceso a las telecomunicaciones".

Wifi gratis en hospitales de Caracas

De acuerdo con la información proporcionada por Cantv, se inauguraron "nuevas Zonas Ultra en diversos centros de salud de la región capital".

Asimismo, resalta que por instrucciones del Estado venezolano, están "orientadas a democratizar el acceso a las telecomunicaciones y facilitar la conectividad a la ciudadanía en estos espacios de atención prioritaria".

Agrega que estos puntos de wifi "permiten una conexión rápida y estable a Internet mediante el escaneo de un código QR".

¿En cuáles hospitales hay wifi gratis?

En este sentido, Cantv resalta que estas Zonas Ultra ya se encuentran activas en los siguientes hospitales de Caracas:

Hospital Militar “Dr. Carlos Arvelo” : específicamente en la plaza de este centro de salud, el cual cuenta con "más de 116 puntos de conexión por fibra óptica con Aba Ultra y Telefonía IP, distribuidos en distintas especialidades.".

: específicamente en la plaza de este centro de salud, el cual cuenta con "más de 116 puntos de conexión por fibra óptica con Aba Ultra y Telefonía IP, distribuidos en distintas especialidades.". Hospital “Dr. Miguel Pérez Carreño” : específicamente en el área de Emergencia.

: específicamente en el área de Emergencia. Hospitales “Ana Francisca Pérez de León I y II”, en Petare.

