Observatorio de la Diáspora Venezolana: mayoría de migrantes no planea regresar al país según estudio

Suscríbete a nuestros canales

El Observatorio de la Diáspora Venezolana (ODV) publicó recientemente los resultados de su estudio sobre la población venezolana en el exterior, enfocado en la integración, vínculos trasnacionales y expectativas de retorno.

La investigación, realizada entre el 3 y el 17 de febrero de 2026, entrevistó a 1.204 ciudadanos venezolanos mayores de 18 años residentes en distintos países de acogida. Los hallazgos muestran que la mayoría no planea regresar a Venezuela en el corto plazo.

Intención de retorno de los migrantes

Según los resultados parciales, la decisión de regresar al país sigue siendo limitada:

19,3% prefiere permanecer en el extranjero sin planes inmediatos de retorno.

44,5% regresaría solo si mejoran las condiciones en Venezuela.

11,4% contempla un regreso a corto plazo.

9,6% lo considera posible, pero no de forma inmediata.

Julieta Casó, psicóloga social y directiva del ODV, destacó que la integración en los países de acogida influye fuertemente en la decisión de regresar.

“Hay una presión muy grande que se está dando sobre el tema de volver, si te fuiste por una coyuntura y cambia esa coyuntura entonces debería volver. Pero hay un proceso de integración interesante: La mayoría de los venezolanos con ciertos años en sus países de acogida se sienten integrados y el retorno es otra migración. No es que retrocedo y me devuelvo al país, es que me voy del país donde llevo años, con una familia hecha, hijos que quizás nacieron en ese país, una vida armada, para volver al país que quizás no es el que yo recuerdo”

Migrantes con años viviendo fuera han construido familias, trabajo y amistades, lo que convierte el retorno en un proceso complejo, similar a iniciar otra migración, más que a un simple regreso al país de origen.

Uno de los factores más mencionados para un eventual retorno es la seguridad personal y familiar, incluso por encima de las condiciones económicas.

Tomás Páez, presidente del ODV, señaló que la preservación de la vida y la libertad cotidiana son determinantes.

“Hay diferencia entre retorno y participación. La gente decide volver por razones personales o familiares, es multifactorial para mirar el regreso, pero la participación es un compromiso con Venezuela, por eso decimos que diáspora es la migración comprometida con su país, y lo va a hacer desde donde esté, con el retorno o donde se encuentre. Lo importante es el compromiso de esta diáspora con Venezuela y la recuperación de las libertades para iniciar el proceso de reconstrucción del país”

Jonathan Moreno agregó que estos aspectos incluyen también derechos fundamentales y un entorno seguro, esenciales para considerar volver.

“El hecho de no tener una cotidianidad sin ataduras ni temores. Un conjunto de derechos enmarcados en un espíritu de democracia”

Visite nuestra sección de Migración

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube