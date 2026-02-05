Condenan a español por insultar a migrante venezolano: conozca cuánto tiempo estará tras las rejas

Suscríbete a nuestros canales

El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV), en España, confirmó la sentencia de un año de cárcel para un hombre que insultó y agredió verbalmente a un técnico de telefonía de nacionalidad venezolana.

Asimismo, el fallo ratifica además una multa de 3.240 euros y la obligación de indemnizar a la víctima con 1.000 euros por los daños causados, informó la agencia EFE.

El incidente ocurrió el 19 de septiembre de 2023 en el municipio de Sestao. Según la sentencia de la Audiencia de Bizkaia, el operario acudió al domicilio del acusado para realizar un servicio técnico. En ese momento, el procesado comenzó a proferir insultos con el objetivo de menoscabar la integridad del venezolano por su nacionalidad.

¿Qué le dijeron exactamente al migrante venezolano?

El tribunal declara probado que el hombre utilizó expresiones como: "machupichu de mierda, todos sois iguales, estoy cansado de decirle a Vodafone que no me manden inmigrantes a casa, solo quiero españoles", y "negros de mierda no sabéis hacer nada, vete a tu puta tierra, machupichu".

La resolución judicial describe que, cuando el empleado intentaba retirarse del lugar utilizando el ascensor, el condenado trató de golpearle con los puños. Durante este forcejeo, el agresor gritó: "No se te ocurra dar una patada al ascensor que te abro la cabeza, te voy a dar negro de mierda, vete para tu puto pueblo".

Desestimación del recurso

El acusado solicitó la revocación de la condena argumentando falta de pruebas concluyentes y negando los hechos. Asimismo, su defensa alegó que las palabras empleadas no encajaban en un delito de odio porque, según su criterio, "no se muestra rechazo e intolerancia hacia el colectivo latinoamericano".

Sin embargo, los magistrados desestimaron estos argumentos, validando el testimonio del denunciante y la calificación penal de los hechos. Aunque el TSJPV ha ratificado la pena, el condenado aún dispone de la opción de presentar un último recurso ante el Tribunal Supremo.

