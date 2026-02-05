Revés judicial para el Real Madrid: investigación por ruido en el Santiago Bernabéu

Suscríbete a nuestros canales

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha ordenado la reapertura del proceso judicial relacionado con el exceso de ruido generado por los conciertos en el Santiago Bernabéu. Esta decisión se produce tras estimar el recurso de apelación de la Asociación Vecinal de Perjudicados por el Bernabéu, revocando una inadmisión previa.

El auto judicial afecta directamente al Consistorio presidido por el alcalde José Luis Martínez-Almeida. Los residentes del área habían impugnado tanto la celebración de espectáculos como las licencias otorgadas al Real Madrid, exigiendo además un pronunciamiento sobre el Plan Especial de Mejora del Medio Urbano.

Anteriormente, un juzgado de primera instancia había cerrado el procedimiento al considerar la queja vecinal como una simple consulta administrativa. Sin embargo, el TSJM discrepa radicalmente de este criterio al entender que la solicitud planteaba posibles vulneraciones reales del ordenamiento urbanístico vigente.

El tribunal también ha rechazado el argumento de la Agencia de Actividades de Madrid, que el 7 de febrero de 2025 intentó atribuir la competencia de autorizar los conciertos a la Comunidad de Madrid. Para la Sala, dicha respuesta no justifica en ningún caso la inadmisión del recurso presentado.

Con la causa nuevamente abierta, los tribunales entrarán ahora a analizar el fondo del asunto, incluyendo el impacto acústico y el reparto de competencias. El conflicto entre los vecinos y la administración municipal sobre el uso del estadio como recinto musical masivo permanece, por tanto, plenamente vigente.

Visite nuestra seccion de: Deportes.

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube.