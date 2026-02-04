Entérate cómo reacciona tu cuerpo: señales de falta de vitamina B12

Suscríbete a nuestros canales

¿Te han recomendado tomar vitamina B12? ¿Sabes para qué sirve? Este es un nutriente esencial para la salud de las células nerviosas y sanguíneas, es crucial para formar ADN, glóbulos rojos y prevenir la anemia, refiere la Inteligencia Artificial.

Esta vitamina se encuentra de manera natural en alimentos de origen animal como carne, pescado, lácteos y huevos. Sin embargo, cuando no se consigue la cantidad necesaria a través de los alimentos, se puede recurrir a suplementos y así evitar deficiencias, las cuales pueden acarrear en problemas para la salud.

Freepik

¿Cuánta vitamina B12 se necesita?

Según el National Institutes of Health la cantidad de esta vitamina que una persona necesita por día depende de la edad. “Las cantidades promedio diarias de vitamina B12 que se recomiendan, expresadas en microgramos (mcg), para diferentes edades son las siguientes:

- Bebés hasta los 6 meses 0,4 mcg

- Bebés de 7 a 12 meses 0,5 mcg

- Niños de 1 a 3 años 0,9 mcg

- Niños de 4 a 8 años 1,2 mcg

- Niños de 9 a 13 años 1,8 mcg

- Adolescentes de 14 a 18 años 2,4 mcg

- Adultos 2,4 mcg

- Mujeres y adolescentes embarazadas 2,6 mcg

- Mujeres y adolescentes en periodo de lactancia 2,8 mcg”.

Si tu cuerpo no recibe o no puede absorber la cantidad de vitamina que necesita, te dará señales.

Freepik

¿Cómo saber si existe deficiencia?

“El cuerpo almacena entre 1000 y 2000 veces la cantidad de vitamina B12 que se suele ingerir en un día. Por este motivo, los síntomas de deficiencia de vitamina B12 pueden tardar varios años en manifestarse”.

No obstante, una persona con deficiencia de esta vitamina se puede sentir cansado o débil, y tener las manos y los pies adormecidos o con hormigueo. También puede tener la piel pálida, o presentar palpitaciones, pérdida del apetito, pérdida de peso e infertilidad. Además, es posible que tenga problemas de equilibrio, depresión, confusión, demencia, mala memoria y ulceraciones en la boca o la lengua.

En conclusión, la falta de B12 provoca fatiga, palidez, mareos y hormigueo en manos y pies, derivando en anemia megaloblástica y posibles daños neurológicos graves si no se trata

