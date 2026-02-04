Metro y bus en Nueva York suben de precio: estos grupos pagarán tarifas preferenciales

Suscríbete a nuestros canales

Desde esta semana, los usuarios del sistema de transporte neoyorquino deben cancelar montos ajustados en sus traslados diarios.

La Autoridad Metropolitana del Transporte aplicó de forma definitiva las nuevas tarifas MTA, las cuales impactan tanto al pasajero de a pie como a los conductores de vehículos particulares que circulan por las conexiones principales de la metrópoli.

Costos en metro y autobuses

El boleto estándar para el metro y los autobuses locales se fijó en 3 dólares. Por su parte, el servicio de buses expresos, que ofrece trayectos directos de larga distancia, tiene un costo de 7,25 dólares. El pago se mantiene mediante sistemas electrónicos como tarjetas bancarias, dispositivos móviles o la tarjeta OMNY.

"Estos ajustes son necesarios para mantener la operatividad de una red que moviliza a millones de personas cada día y garantizar que los servicios sigan llegando a cada rincón de los cinco condados", señaló Janno Lieber, presidente y director ejecutivo de la MTA

Subsidios y descuentos

El programa de tarifas reducidas permite que ciertos grupos paguen la mitad del costo. Con este beneficio, el viaje en metro queda en 1,50 dólares y en buses expresos en 3,60 dólares. Este descuento aplica para mayores de 65 años, personas con discapacidades acreditadas y beneficiarios de Medicare.

Hay un programa llamado "Fair Fares NYC" para neoyorquinos de bajos ingresos. Si calificas, la ciudad te da una tarjeta OMNY especial que te cobra siempre la mitad.

Muchos trabajadores no saben que pueden pedir a sus jefes que les descuenten el transporte del sueldo antes de impuestos (TransitBenefits), lo que hace que el viaje termine saliendo más barato al final del mes.

Peajes para vehículos

Los conductores que utilicen puentes como el Verrazzano-Narrows o los túneles Queens Midtown deben pagar 7,46 dólares si utilizan E-ZPass. Si el cobro se realiza por correo, el monto asciende a 12,03 dólares.

En el caso de las motocicletas, el pago con dispositivo electrónico en estas mismas zonas es de 3,25 dólares.

Por su parte, el comisionado del Departamento de Transporte de la ciudad, Ydanis Rodríguez, comentó en un reporte sobre movilidad:

"Estamos monitoreando el flujo de pasajeros tras la entrada en vigor de los precios; el objetivo es que el sistema sea sostenible mientras se incentiva el uso de métodos de pago electrónicos para agilizar los accesos".

