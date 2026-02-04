Banca Amiga

Touchdown financiero: Bancamiga se alía con el oso para vivir la pasión del Super Bowl

La fiebre del Super Bowl contagia a todos. No se trata exclusivamente del resultado del partido entre New England Patriots vs. Seattle Seahawks. Es la guerra del mercadeo, que ya comenzó. Las gaseosas acaparan las miradas, tanto como los equipos. Y en este preámbulo hay un protagonista: el oso, que también tocó la puerta de Bancamiga para vivir la pasión de esta gran final.

Millones de aficionados en todo el mundo siguen de cerca la guerra de los refrescos, que subió la temperatura esta semana con la “guerra de las colas” y el emblemático oso de Coca Cola escogiendo una Pepsi en una prueba de sabor a ciegas, y con la respuesta luego de Coca Cola revelando que todo había sido una pesadilla.

Bancamiga ofrece a sus clientes la Tarjeta de Débito Mastercard para que decida que marca de refresco comprar o si prefiere Polar o Zulia. En el mercado venezolano, la institución es referencia por su carácter innovador y disruptivo, transformando la banca tradicional en una experiencia ágil, tecnológica y centrada en el cliente. 

Sus productos y servicios rompen paradigmas al integrar soluciones accesibles que responden a las dinámicas económicas locales con herramientas digitales de vanguardia. Tú decides, Bancamiga lo hace posible.

 

