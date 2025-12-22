Adiós a los viejos torniquetes: MTA renueva los accesos al metro de Nueva York

Suscríbete a nuestros canales

La Autoridad Metropolitana de Transporte (MTA) implementa un ambicioso plan de modernización en la red de trenes más grande de Estados Unidos (EEUU). Las nuevas puertas de acceso reemplazan a los antiguos torniquetes para ofrecer una experiencia más fluida y accesible.

Este cambio tecnológico forma parte de una estrategia integral para reducir el fraude y mejorar el flujo de pasajeros en horas pico, en este sistema de transporte.

¿Cómo beneficia el nuevo diseño a los pasajeros?

Las puertas de paleta de cristal permiten un tránsito más cómodo para personas con equipaje pesado o cochecitos de bebé. El ancho de las nuevas entradas facilita el desplazamiento de usuarios que requieren sillas de ruedas o andadores.

Este sistema automático agiliza la validación del pago y evita los cuellos de botella en las zonas de mayor demanda. La tecnología de sensores garantiza un cierre preciso que disuade a quienes intentan evadir el costo del pasaje de manera ilegal.

¿Qué impacto tiene el cierre temporal de las estaciones?

Los trabajos de montaje exigen la clausura de entradas específicas por un periodo estimado de siete a catorce días. La MTA recomienda a los neoyorquinos revisar las aplicaciones oficiales para identificar los accesos secundarios habilitados.

Durante estas jornadas, el personal técnico retira la infraestructura antigua y configura el software de cobro Omny en los nuevos paneles. Estaciones clave como Atlantic Av-Barclays Ctr están entre las primeras en recibir estas mejoras estructurales definitivas, según El Diario NY.

¿En qué consiste la renovación de accesos en el metro de Nueva York?

El proyecto inicia con una prueba piloto en 20 estaciones este año y alcanzará 150 paradas adicionales a partir de 2026.

La inversión busca modernizar una red centenaria que hoy pierde millones de dólares anuales por la evasión de tarifas. Con estas 150 instalaciones nuevas, la ciudad proyecta una recuperación económica significativa y una seguridad reforzada en los andenes.

¿Qué estaciones recibirán la tecnología próximamente?

Además de los centros neurálgicos de Brooklyn, la estación Jackson Hts-Roosevelt Av en Queens figura como prioridad en el cronograma. El plan contempla una distribución equitativa de los nuevos accesos en los cinco condados de la Gran Manzana.

Los contratistas trabajan en turnos nocturnos para minimizar las molestias a los millones de usuarios diarios del sistema. El objetivo final apunta a una red totalmente renovada para finales de la presente década con estándares internacionales de eficiencia.

¿Cómo pueden los usuarios planificar sus viajes?

Usted puede consultar los mapas de desvíos temporales en el sitio web de la MTA y en las pantallas de las estaciones. La autoridad mantiene una comunicación constante a través de redes sociales para informar sobre el avance de las obras.

Esta modernización posiciona a Nueva York a la altura de otros sistemas globales como los de Londres o París. La colaboración ciudadana resulta vital mientras el metro atraviesa este proceso de cambio hacia un futuro más inclusivo y seguro.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube