Calendario de pagos SNAP 2026: ¿Cuándo recibes tus beneficios de enero en Florida?

El Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) y el Departamento de Niños y Familias de Florida (DCF) han confirmado el calendario de depósitos para el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) de enero de 2026.

Los beneficiarios en el "Estado del Sol" deben estar listos para una distribución escalonada que, como es habitual, se basa en el número final de cada caso.

Fechas de depósito de beneficios SNAP para enero de 2026 en Florida

La USDA ha confirmado que los depósitos de los cupones de alimentos en Florida se llevarán a cabo del 1 al 28 de enero de 2026. El sistema utiliza el 8.º y 9.º dígito del número de caso para determinar el día exacto en que los fondos se acreditan en la tarjeta EBT.

Según la información oficial de la agencia, el calendario se organiza de la siguiente manera:

Día 1: Casos que terminan en 00-03.

Día 10: Casos que terminan en 32-34.

Día 20: Casos que terminan en 68-71.

Día 28: Casos que terminan en 96-99.

De acuerdo con las consultas realizadas a la fuente oficial, el orden para identificar su fecha es leer el número de caso de atrás hacia adelante, omitiendo el último dígito (el décimo).

Ajuste por costo de vida (COLA) y montos máximos

Este año fiscal 2026, los residentes de Florida notarán el nuevo Ajuste por Costo de Vida (COLA).

Para una familia de cuatro personas, el monto máximo será de $994 al mes, mientras que el beneficio mínimo para hogares de una o dos personas se establecerá en $24.

Estos montos están diseñados para ayudar a aliviar el impacto de la inflación en los productos básicos.

Nuevas restricciones en Florida a partir de 2026

Una novedad importante que los usuarios deben tener en cuenta es la introducción de restricciones de compra. Florida ha recibido una exención federal de la USDA que le permite restringir el uso de SNAP para ciertos productos que no son nutritivos.

Desde enero de 2026, el estado limitará la compra de:

Bebidas gaseosas y refrescos azucarados.

Bebidas energéticas.

Dulces y repostería procesada.

Estas medidas, según informa el portal oficial del DCF, tienen como objetivo fomentar hábitos alimenticios más saludables entre los más de 3 millones de floridanos que participan en el programa.

Requisitos de trabajo y elegibilidad para beneficios SNAP

La administración también recuerda que a partir de marzo de 2026 se ampliarán los requisitos de trabajo.

Los adultos sanos sin dependientes (ABAWD) de hasta 64 años deberán demostrar al menos 80 horas mensuales de actividad laboral o capacitación para mantener sus beneficios.

