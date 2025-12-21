DeSantis propone eliminar los peajes para residentes de Florida: ¿Quiénes pagarían el costo?

Suscríbete a nuestros canales

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, ha dado un giro inesperado al panorama del transporte estatal al proponer una idea audaz: eliminar por completo los peajes para los residentes de Florida.

Durante una reunión del Gabinete estatal el miércoles 17 de diciembre de 2025, el mandatario sugirió que deberían ser los visitantes y turistas quienes asuman los costos del mantenimiento de las autopistas, aliviando así la carga económica que enfrentan los conductores locales.

Un cambio de paradigma en el transporte de Florida

DeSantis ha puesto en tela de juicio la permanencia de los peajes en carreteras emblemáticas como el Florida's Turnpike.

"Han estado aquí desde que tengo memoria... ¿cuándo se va a pagar todo esto?", comentó el gobernador, según lo reportó inicialmente WUSF Noticias.

La propuesta busca que el flujo constante de turistas que llegan al "Estado del Sol" asuma la carga financiera del sistema vial, que actualmente genera más de $2 mil millones de dólares al año.

El mandatario subrayó que esta medida ofrecería un "respiro" significativo a las familias de Florida que están lidiando con el alto costo de vida.

"Probablemente podríamos cobrar a los visitantes y ellos podrían cubrirlo todo", agregó DeSantis en declaraciones también citadas por Fox 35 Orlando.

Antecedentes: del alivio temporal a la exención total

Esta iniciativa representa un avance importante en comparación con los programas de alivio anteriores.

Durante 2023 y 2024, el gobierno de DeSantis lanzó el Programa de Alivio de Peajes, que ofrecía un crédito del 50% a los usuarios frecuentes (esos que realizaban más de 35 transacciones al mes).

Según el Departamento de Transporte de Florida (FDOT), este programa logró ahorrar a los conductores más de $470 millones.

Sin embargo, con la finalización de estos subsidios en marzo de 2025, DeSantis está en busca de una solución a largo plazo.

Pasar de créditos parciales a una exención total para los residentes sería un gran paso en la política fiscal del estado, aprovechando el sólido superávit presupuestario de Florida para compensar la posible pérdida de ingresos iniciales.

Desafíos legislativos y económicos que supone la eliminación del pago en peajes para residentes de Florida

A pesar del entusiasmo del gobernador, la propuesta se enfrenta a varios obstáculos técnicos.

Ben Watkins, quien es el director de finanzas de bonos de Florida, mencionó que su oficina evaluará la viabilidad de la medida, dado que muchos peajes están atados al pago de deudas por la construcción de infraestructura.

Además, medios como Infobae subrayan que los ingresos por peajes no solo son suficientes para cubrir la deuda, sino que también son cruciales para la expansión de las carreteras en un estado que recibe a miles de nuevos residentes cada mes.

Para que la propuesta avance, necesitará el apoyo de la Legislatura de Florida en la sesión de 2026, ya que se requerirán cambios en las leyes actuales que regulan el sistema de SunPass y E-PASS.

