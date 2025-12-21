Golpe al transporte en EEUU: el nuevo requisito migratorio que amenaza con vaciar las carreteras de conductores

Suscríbete a nuestros canales

El endurecimiento de las regulaciones para obtener la Licencia de Conducir Comercial (CDL) en Estados Unidos ha desatado una crisis silenciosa en el corazón de la cadena de suministro.

Bajo la premisa de fortalecer la seguridad nacional y el cumplimiento federal, el Departamento de Transporte (DOT) ha implementado auditorías estrictas y requisitos migratorios que exigen visas de trabajo válidas y verificaciones mediante el sistema federal SAVE.

Sin embargo, lo que en el papel busca reducir el fraude y los accidentes, en la práctica ha paralizado a miles de transportistas, especialmente a la fuerza laboral inmigrante, dejando camiones detenidos y contratos cancelados.

Impacto económico

El impacto económico es inmediato y devastador. Miles de conductores enfrentan la revocación o suspensión de sus licencias, lo que se traduce en una pérdida directa de ingresos y la acumulación de deudas para familias que dependen exclusivamente del volante.

Esta inhabilitación masiva de operadores ha profundizado la escasez de mano de obra en un sector ya tensionado, provocando retrasos críticos en el transporte de bienes básicos.

Industrias pilares como la agricultura y la construcción reportan hoy mayores costos operativos y una falta crónica de personal, una factura que termina pagando el consumidor final a través del aumento de precios.

Desde la perspectiva federal, el gobierno defiende estas medidas como un paso necesario para garantizar que solo conductores calificados y con estatus legal operen vehículos de gran tonelaje.

Las auditorías recientes revelaron "oleadas inexplicables" de licencias emitidas con irregularidades, lo que justificó la intervención para frenar el fraude.

Qué se espera a largo plazo

A largo plazo, las autoridades proyectan una red de transporte más segura y alineada con las normativas de seguridad pública, reduciendo la incidencia de conductores "peligrosos" en las carreteras.

No obstante, la incertidumbre reina en las escuelas de formación, donde cientos de estudiantes han perdido sus ahorros al no poder obtener el documento tras los nuevos filtros migratorios.

El dilema actual en Washington es claro: la búsqueda de una seguridad pública impecable está chocando de frente con la viabilidad económica del transporte terrestre, poniendo en riesgo la estabilidad del suministro en todo el país.

