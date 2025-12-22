¿Cuáles son las mejores ciudades de EEUU para solteros? Esto dice un estudio de Wallet Hub

Suscríbete a nuestros canales

Encontrar el amor o simplemente disfrutar de la libertad de estar soltero puede depender, en gran medida, del lugar donde vivas.

WalletHub, un sitio especializado en finanzas personales, ha lanzado su esperado informe sobre las Mejores y Peores Ciudades para Solteros en 2025.

Este informe revela que ciudades como Atlanta y Las Vegas están a la cabeza en el juego del romance, mientras que otras luchan con altos costos y escasas oportunidades para conectar.

El Top 3: ¿Dónde es más fácil encontrar pareja?

El estudio analizó 182 ciudades de Estados Unidos utilizando 35 indicadores clave, que van desde la proporción de adultos solteros hasta el costo promedio de una cena o una entrada al cine.

Atlanta, Georgia, se lleva el título de la mejor ciudad para solteros por segundo año consecutivo.

La ciudad brilla por su animada vida nocturna, una gran cantidad de lugares sociales y una de las mayores proporciones de solteros en el país. Justo detrás de Atlanta está Las Vegas, Nevada.

Aunque es famosa como la "Capital de las Bodas", WaletHub la coloca en segundo lugar gracias a su increíble oferta de entretenimiento y recreación, además de tener costos de cuidado personal (como peluquerías y gimnasios) sorprendentemente bajos en comparación con otras grandes ciudades.

Y en el tercer lugar, encontramos a Tampa, Florida, que se destaca por su equilibrio entre oportunidades para citas y calidad de vida.

¿Cuáles son las peores ciudades para solteros?

En el otro extremo de la balanza, el informe señala los lugares donde ser soltero puede ser un verdadero reto, tanto financiero como social.

Pearl City, en Hawái, se destaca como la peor ciudad para los solteros en 2025, debido a su alto costo de vida y a las escasas opciones de entretenimiento.

Otras ciudades que también se encuentran en los últimos lugares son Port St. Lucie, en Florida, y Brownsville, en Texas.

En estas áreas, los solteros no solo lidian con la falta de variedad en los lugares para socializar, sino que también enfrentan un desbalance de género entre la población disponible.

