Guardia Costera de EEUU intercepta tercer buque petrolero: esto se sabe

Este domingo 21 de diciembre, el gobierno de EEUU interceptó un nuevo buque petrolero cerca de las costas de Venezuela, marcando la tercera operación de este tipo en menos de diez días.

Esta medida responde a la orden directa del presidente Donald Trump de establecer un cerco sobre las embarcaciones que transportan crudo al país.

La interdicción fue confirmada por funcionarios estadounidenses, quienes señalaron que la maniobra se realizó en aguas internacionales.

El buque Bella 1 bajo custodia

Según reportes iniciales de Bloomberg, estas acciones buscan frenar el intercambio comercial de petróleo bajo las sanciones impuestas por la Casa Blanca.

Aunque las autoridades oficiales no revelaron de inmediato el nombre de la embarcación, fuentes cercanas al asunto identificaron al barco como el Bella 1.

Este petrolero, que navega con bandera de Panamá y ya figuraba en la lista de naves sancionadas, fue detenido mientras se dirigía a puertos venezolanos para realizar una carga de crudo.

Tres operativos en menos de una semana

Este nuevo abordaje no es un hecho aislado. Se suma a la captura del superpetrolero Centuries, ocurrida durante la madrugada del sábado, y a la intercepción del buque Skipper el pasado 10 de diciembre.

Las operaciones responden a la reciente advertencia de Donald Trump sobre aplicar un bloqueo total a los buques sancionados.

La noticia sigue en desarrollo...

