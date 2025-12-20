Alerta para viajeros de EEUU en navidad: sepa cómo funcionan las estafas activas y cómo puede protegerse

Suscríbete a nuestros canales

Las autoridades federales de Estados Unidos, incluyendo la Comisión Federal de Comercio (FTC) y el FBI, han emitido alertas críticas debido a un aumento histórico en los fraudes de viajes durante esta temporada de Navidad y Año Nuevo 2025.

La advertencia sobre un incremento de estafas ligadas a viajes en EEUU fue publicada por el Congreso esta semana por el inicio de uno de los periodos con mayor desplazamiento turístico y comercial a nivel nacional.

Entonces, la alerta está dirigida principalmente a quienes han planificado viajar durante las próximas celebraciones, debido al incremento de reportes oficiales sobre actividades fraudulentas que afectan tanto a consumidores como al sector turístico, como lo reseña la agencia de noticias Infobae.

Datos difundidos por el Comité Económico Conjunto del Congreso de Estados Unidos (JEC), el fenómeno de las estafas digitales en torno a viajes ha mostrado una tendencia ascendente en los últimos años.

En cifras: los datos oficiales indican que las pérdidas por estafas de viajes alcanzaron un récord de 274 millones de dólares para el año 2024, y la sofisticación de estas estafas ha crecido gracias al uso de Inteligencia Artificial.

Lo que debe saber sobre las estafas

Esta tendencia se relaciona directamente en el crecimiento del comercio digital, la complejidad tecnológica que emplean los estafadores y el alto volumen de personas desplazándose.

Estos factores generan un escenario propicio para fraudes como suplantación de aerolíneas, plataformas falsas de reservas y avisos de cancelaciones simuladas.

Hacen hincapié en que las tácticas más frecuentemente reportadas están concentradas en:

La creación de sitios web falsos que imitan el diseño de agencias conocidas, así como en la distribución de ofertas irreales a través de correos electrónicos y mensajes en redes sociales.

Los estafadores utilizan estos canales para suplantar la identidad de aerolíneas, hoteles y empresas de alquiler, con el objetivo de obtener pagos fraudulentos o datos personales de las víctimas.

- Pueden adoptar muchas formas, incluyendo la solicitud de pagos a través de métodos no tradicionales como tarjetas de regalo o criptomonedas, la promesa de vacaciones gratuitas y la generación de vínculos falsos a páginas de reserva.

También hacen referencia al aumento en la recepción de supuestas notificaciones de cancelación de vuelos o cambios de reservas, diseñadas para redirigir al usuario a enlaces donde se solicita información bancaria o de identificación.

Se registraron estrategias como la suplantación de agentes de atención al cliente y la oferta de hospedajes que no existen o presentan condiciones diferentes a las publicitadas.

- Tenga presente que la FTC ha habilitado líneas directas de consulta y recepción de denuncias, disponibles en ReportFraud.ftc.gov y en sus números gratuitos para residentes en EEUU.

Puntos clave para protegerte

Desconfía de la urgencia: los estafadores crean una falsa sensación de que "perderás la oferta" si no actúas ya.

Desconfiar de correos electrónicos o mensajes que ofrezcan viajes gratuitos o tarifas muy por debajo del mercado.



Confirmar la existencia física y legal de los hospedajes, verificando la dirección y contactando directamente al lugar.

Investigar la reputación de la agencia, operador turístico o arrendador antes de realizar cualquier pago.

Revisa la URL: asegúrate de que el sitio sea exactamente el oficial.

Métodos de pago: nunca pagues un viaje con tarjetas de regalo, criptomonedas o transferencias directas a desconocidos. Usa siempre tarjeta de crédito, que ofrece protección contra fraudes.

Usa tus propios cables: en aeropuertos, prefiere usar enchufes de pared convencionales en lugar de puertos USB directos.

