Créditos IRS en EEUU: ¿Otorgarán nuevo reembolso educativo en la temporada fiscal 2026?

En Estados Unidos (EEUU) los contribuyentes pueden reclamar ciertos créditos y deducciones luego de presentar su declaración de impuestos para reducir sus impuestos u obtener reembolsos, la clave es que deben cumplir con ciertos criterios.

Hay diferentes tipos de créditos fiscales que otorga el Servicio de Impuestos Internos (IRS), entre estos se encuentran los educativos.

Actualmente hay dos créditos educativos vigentes que otorga el IRS:

- Crédito Fiscal por Oportunidad Americana (AOTC) – parcialmente reembolsable

Es el más generoso, pero tiene reglas más estrictas. Está diseñado para estudiantes que están en sus primeros cuatro años de universidad (licenciatura o grado).

Monto máximo: gasta $2.500 por estudiante.

Si el crédito reduce tus impuestos a cero, puedes recibir hasta el 40% (máximo $1.000) como un cheque de reembolso.

- Crédito de Aprendizaje de Vida (LLC) – no reembolsable

Es más flexible y sirve para cualquier nivel de estudio, incluyendo posgrados o cursos individuales para mejorar habilidades laborales.

Monto máximo: hasta $2.000 por declaración de impuestos (no por estudiante).

Solo puede reclamar uno de los créditos por cada estudiante que cumple los requisitos.

Sin embargo, para el año 2027 (no para el 2026) entrará en vigor un nuevo crédito estudiantil, le contamos de qué se trata y cómo funciona.

Lo que debe saber sobre el nuevo crédito estudiantil

Se trata del Crédito Fiscal Federal por Becas: este otorga hasta $1.700 para personas que realicen donaciones en efectivo a Organizaciones de Otorgamiento de Becas (SGO).

SGO utilizan el dinero donado para dar becas a estudiantes de primaria y secundaria (K-12) de familias con ingresos bajos o medios.

Además, no puedes donar dinero y pedir que se le asigne específicamente a tu propio hijo o a un pariente cercano; eso invalidaría el crédito.

La donación debe ser para el fondo general de becas de la organización.

En este caso, las parejas casadas que declaran en conjunto pueden recibir hasta $3.400 por año.

Es un crédito "dólar por dólar". Es decir, si donas $500 a una organización de becas certificada, recibes exactamente $500 de descuento en tus impuestos federales.

Sin embargo, este es un crédito no reembolsable.

Esto significa que el crédito puede reducir tus impuestos hasta llegar a $0, pero si el crédito es mayor a lo que debes, el IRS no te entregará la diferencia en un cheque.

Otro punto importante que debes saber es que este crédito tiene una cláusula de "elección estatal".

Esto quiere decir que, para que tú puedas reclamar este crédito en tu declaración federal:

Tu Estado debe optar por participar en el programa.

El Estado debe certificar a las Organizaciones de Otorgamiento de Becas (SGO).

Tú donas a esa SGO certificada y entonces solicitas el crédito al IRS.

Es debido a esto que, aunque la ley se aprobó en 2025, el programa está programado para arrancar formalmente el 1 de enero de 2027.

