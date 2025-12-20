¿Tu estado está en la lista? EEUU amplía el uso de licencias de conducir digitales

Suscríbete a nuestros canales

La licencia de conducir digital ya no es una promesa futurista en Estados Unidos. Para diciembre de 2025, la digitalización de este documento avanzó de forma sostenida y actualmente 13 estados y Puerto Rico permiten integrar la identificación directamente en carteras digitales como Apple Wallet, con despliegues progresivos en Google Wallet y Samsung Wallet.

La medida busca agilizar verificaciones, reducir fraudes y adaptarse a un ecosistema cada vez más móvil, aunque todavía convive con limitaciones prácticas.

Los estados con soporte oficial son Arizona, California, Colorado, Georgia, Hawái, Illinois, Iowa, Maryland, Montana, Nuevo México, Dakota del Norte, Ohio, Virginia Occidental y Puerto Rico.

En el caso de Illinois, el despliegue concluyó en noviembre de 2025 y marcó un hito: los residentes pueden usar la identificación digital no solo en aeropuertos, sino también en bares y restaurantes, ampliando su aceptación comercial.

Dónde se acepta y qué límites tiene la identificación digital

El uso más extendido de la licencia digital se concentra en los puntos de control de la TSA, que ya aceptan estas identificaciones en la mayoría de los aeropuertos principales para vuelos domésticos.

Desde el 7 de mayo de 2025, además, toda licencia —física o digital— debe cumplir con la normativa REAL ID para viajar dentro del país.

Aun así, las autoridades recomiendan seguir portando la licencia física. No todas las agencias policiales ni todos los comercios cuentan con lectores compatibles, y en controles de tráfico o situaciones fuera de aeropuertos la versión tradicional sigue siendo la referencia principal.

Cómo obtener la licencia de conducir digital

El proceso varía según el estado, pero comparte pasos comunes. El usuario debe descargar la aplicación oficial de la cartera digital, como Apple Wallet, o una app estatal específica, como CA DMV Wallet en California.

Luego, se solicita escaneo de la licencia física por ambos lados y una verificación facial para confirmar identidad y evitar suplantaciones.

Las autoridades estatales destacan que la versión digital no reemplaza al documento físico, sino que lo complementa. En paralelo, se espera que Connecticut, Kentucky, Mississippi, Oklahoma y Utah anuncien su integración oficial en los próximos meses, ampliando el mapa de estados que apuestan por esta tecnología.

