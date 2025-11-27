Licencias de conducir para inmigrantes en EEUU: entienda dónde han implementado restricciones, suspensiones y a quiénes afecta

Suscríbete a nuestros canales

A pesar de que, actualmente, en Estados Unidos (EEUU), existen unos 15 estados que permiten otorgar licencias a inmigrantes indocumentados, lo cierto es que hay estados en los que este beneficio se está viendo afectado.

Con las políticas migratorias impulsadas por la administración hay muchos factores que ponen en juego a las licencias de conducir para inmigrantes y algunos estados se han visto en la necesidad de ejecutar medidas que limitan el acceso.

Caso California

En este estado se está en plena revocación de al menos 17.000 licencias comerciales (CDL) de conducir otorgadas a inmigrantes indocumentados o con documentos vencidos.

Recordemos que estas son las necesarias para manejar camiones y autobuses.

Esto ocurre bajo presión del gobierno federal, dado que el estado podría perder millones en fondos de transporte si no cumple con las normativas federales.​​

La razón responde a una auditoría federal, impulsada por la Administración Federal de Seguridad de Autotransportes (FMCSA), detectó que estas licencias no cumplían con los nuevos y más estrictos requisitos federales de estatus migratorio.

Es decir, se alega que California emitió estas CDL a no ciudadanos que solo tenían permisos de trabajo temporales, como beneficiarios de TPS, solicitantes de asilo o con ciertos tipos de visas, y que la validez de la CDL excedía su permiso de estancia legal, lo cual viola las regulaciones federales.

Nuevos requisitos federales de CDL

California ahora está obligada a cumplir con las nuevas regulaciones federales del Departamento de Transporte (DOT) para la emisión y renovación de CDL. Estas nuevas reglas:

Verificación obligatoria: exigen la verificación obligatoria del estatus migratorio a través del sistema SAVE .

exigen la verificación obligatoria del estatus migratorio a través del sistema . Exclusión: limitan el acceso a las CDL para muchos inmigrantes con estatus temporal, como beneficiarios de DACA y solicitantes de asilo o refugio, a menos que cumplan con criterios muy estrictos.

Es decir, la Ley AB 60 de California, que permite a inmigrantes indocumentados obtener una licencia de conducir (marcada como "Federal Limits Apply"), no ha sido revocada y sigue siendo la ley estatal.

Caso Texas

Es un hecho que, Texas ha detenido la emisión y renovación de licencias de conducir comerciales, lo cual empezó a implementarse en septiembre de 2025.

Esto afecta a algunos grupos de inmigrantes, como refugiados, asilados y beneficiarios de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), los llamados “dreamers”.

La medida se emitió, debido a los cambios regulatorios federales de corte anti-inmigración, buscando evitar lo que consideran una emisión irregular de licencias comerciales a migrantes.​

Otros estados

En Wyoming y Tennessee han aprobado leyes que invalidan o no reconocen licencias emitidas a personas sin autorización legal en esas jurisdicciones.

- Wyoming aprobó la Ley HB 0116 en 2025, esta ley anula las licencias de otros estados para migrantes sin estatus legal.

- Tennessee seguirá una medida similar a partir de enero de 2026, reforzando la suspensión de licencias a migrantes.

