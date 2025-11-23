¿Renovación de licencia? Venezolanos con TPS enfrentan problemas en el DMV: experto explica la clave del proceso

Suscríbete a nuestros canales

Florida se convierte en el epicentro de informaciones relevantes para la comunidad venezolana residente en Estados Unidos con Estatus de Protección Temporal (TPS).

La situación reciente en torno a la validez de las licencias de conducir ha generado diversas consultas entre quienes dependen de este documento para sus actividades cotidianas y laborales.

Los cambios responden a recientes instrucciones comunicadas públicamente por el Departamento de Seguridad Nacional. La información detallada fue extraída del portal oficial de la oficina recaudadora de impuestos local, así como de publicaciones especializadas, recordando que los requisitos y fechas de vigencia han sido precisados para los beneficiarios del TPS.

Vigencia determinada por documentos

Las directrices indican que aquellos venezolanos con TPS que presenten un Documento de Autorización de Empleo (EAD) o Formulario I-821 aprobado, y que tenga fecha de vencimiento hasta el 2 de octubre de 2026, pueden seguir utilizando sus licencias hasta esa misma fecha.

Para quienes posean documentos con expiraciones previas (9 de septiembre de 2022, 10 de marzo de 2024, 2 de abril de 2025 o 10 de septiembre de 2025), la validez de la licencia se extiende hasta el 2 de abril de 2026. El cumplimiento riguroso de los requisitos técnicos es indispensable para el otorgamiento de nuevos permisos o la renovación de credenciales existentes.​

Desde el sector legal, el abogado de inmigración Luis Victoria, especializado en casos migratorios en Estados Unidos, indicó a través de un medio nacional que es fundamental para todos los beneficiarios de TPS en esta condición

“verificar cada documento antes de solicitar o renovar su licencia, ya que no contar con una credencial actualizada o documentos respaldatorios puede impedir la renovación y ocasionar consecuencias negativas para el titular.”

Victoria recomienda conservar todos los documentos emitidos por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración, así como cualquier comunicación oficial, para responder adecuadamente ante cualquier requerimiento.​

No fue hasta la cuarta semana de octubre de 2025 cuando la Corte Suprema anunció la terminación inmediata de la designación TPS de Venezuela de 2021, medida que fue implementada de inmediato por el Departamento de Seguridad Vial y Vehículos Motorizados (Flhsmv) y la oficina del recaudador de impuestos correspondiente.

