Nueva York: todo lo que debes saber sobre la licencia prenatal remunerada

El estado de Nueva York ha dado un paso histórico al implementar una ley que establece una licencia prenatal remunerada obligatoria.

A partir del 1 de enero de 2025, esta legislación convierte a Nueva York en el primer estado de Estados Unidos en asegurar tiempo libre pagado específicamente para que las trabajadoras embarazadas puedan asistir a sus citas médicas prenatales, por separado de cualquier otro tipo de baja por enfermedad o licencia familiar pagada.

Esta importante medida ofrece a las empleadas, tanto a tiempo completo como parcial, hasta 20 horas de licencia remunerada al año.

La ley abarca una variedad de servicios médicos esenciales para el seguimiento del embarazo, incluyendo chequeos ginecológicos rutinarios, ecografías, análisis de sangre y consultas de salud mental relacionadas con la maternidad.

Beneficios amplios de la licencia prenatal remunerada en Nueva York

La gobernadora Kathy Hochul subrayó que esta política elimina la difícil decisión que muchas mujeres solían enfrentar entre su salario y el bienestar de su bebé.

A lo largo de la historia, muchas futuras madres se veían obligadas a usar sus días de enfermedad acumulados o, en el peor de los casos, a perder parte de su salario para cumplir con el estricto calendario de atención prenatal.

El Departamento de Trabajo del Estado de Nueva York estima que esta nueva licencia beneficiará a alrededor de 130.000 mujeres cada año, incluyendo a miles de trabajadoras por horas que no tenían acceso regular a beneficios de tiempo libre pagado.

Ahora, los empleadores tienen la obligación legal de otorgar esta licencia a solicitud y de pagar el salario habitual de la empleada, sin necesidad de exigir registros médicos detallados.

Además, la ley prohíbe de manera clara cualquier tipo de represalia o discriminación contra las trabajadoras que soliciten o utilicen este beneficio.

Un componente adicional a la licencia familiar pagada (PFL)

Es crucial entender que las 20 horas de licencia prenatal remunerada funcionan de manera independiente del sólido Permiso Familiar Pagado (PFL) del Estado de Nueva York.

Este PFL brinda hasta 12 semanas de licencia remunerada para crear lazos con un recién nacido, cuidar a un familiar gravemente enfermo o apoyar durante un despliegue militar.

La nueva licencia prenatal complementa estos beneficios, asegurando que la etapa previa al parto reciba la atención prioritaria que realmente merece.

Los expertos ven esta legislación como un paso importante hacia la reducción de las desigualdades económicas y raciales en el acceso a la atención médica, fortaleciendo la protección de los derechos laborales y estableciendo un modelo a seguir para el resto del país.

