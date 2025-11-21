Ofrecen pavos y cenas de Thanksgiving gratis en Phoenix: fechas y lugares para la entrega de las cestas

Suscríbete a nuestros canales

Ante el cierre parcial del gobierno federal y las dudas sobre la continuidad de los fondos SNAP, miles familias de bajos recursos en EEUU quedaron afectadas.

En especial, en víspera de Acción de Gracias (Thanksgiving), crece la necesidad urgente por adquirir los productos necesarios para celebrar la tradicional cena.

Ante ello, Univision reportó que una red de organizaciones sin fines de lucro en Phoenix y el sur de Arizona se movilizó para garantizar que pavos y guarniciones lleguen a las mesas de la comunidad.

¿Dónde serán las entregas de pavos y despensas?

Decenas de miles de niños, adultos y personas mayores se beneficiarán de esta ayuda gratuita.

Diversas instituciones anunciaron entregas especiales de alimentos, enfocándose en los ingredientes como pavos congelados y cestas de despensa. Entre ellas:

Phoenix Rescue Mission: paquetes completos

Esta misión entregará un paquete integral que incluye un pavo congelado, alimentos para la cena y artículos de higiene.

La distribución se realizará el sábado 22 de noviembre, de 9:00 a 12:00 horas, en su Almacén de Donaciones (2515 N. 34th Dr., Phoenix, AZ 85009).

Es indispensable presentar identificación con foto, y solo se entregará un paquete por familia. Se aconseja llevar un carrito para facilitar el transporte de los artículos pesados.

HeroZona y Pilgrim Rest: pavo sin requisitos

La Fundación HeroZona, en colaboración con la Iglesia Bautista Pilgrim Rest, ofrecerá dos tipos de ayuda en la misma fecha:

Pavos congelados: la entrega será el sábado 22 de noviembre a las 9:00 horas en el Puesto 65 de Travis L. Williams (1624 E. Broadway Rd., Phoenix, AZ 85040).

En este caso, no hay requisitos de ingreso, ni se solicitará identificación; se entregará un pavo por familia hasta agotar existencias.

Guarniciones y despensa: los productos básicos se repartirán el mismo sábado 22 de noviembre, de 11:00 a 13:00 horas, en 1401 E. Jefferson St., Phoenix, AZ 85034. A diferencia de los pavos, para recibir los alimentos de despensa sí se pedirá identificación y dirección.

Distribución de Santa María: tres días de ayuda

El Banco de Alimentos de Santa María programó una entrega de alimentos festivos extendida, cubriendo tres días en dos ubicaciones:

Centro Phoenix (3131 W. Thomas Rd.): Lunes 24 de noviembre de 8:00 a 12:00 hs

Centro Surprise (13050 W. Elm St.): Lunes 24 de noviembre de 8:00 a 12:00 hs

Ambos Centros: martes 25 de noviembre de 8:00 a 12:00 hs

Ambos Centros: miércoles 26 de noviembre de 8:00 a 11:00 hs

Opciones de asistencia alimentaria regular en Phoenix

Para quienes necesiten apoyo alimentario fuera de las fechas festivas, varias despensas ofrecen servicio continuo en el área:

Desert Mission Food Bank: brinda alimentos frescos y nutritivos. Atiende de lunes a jueves (9:00 a 14:30 hs) y viernes (9:00 a 11:30 hs) en 9229 N. Fourth St., Phoenix, AZ 85020.

The Cultural Cup: ofrece alimentos frescos a personas en situación de riesgo. Abre de lunes a viernes, de 9:00 a 13:45 hs, en 342 E Thomas Rd, Phoenix, AZ – 85012.

Equipo de Asistencia Comunitaria del Gran Valle del Paraíso: localizado en 10862 N 32ND St, Phoenix, AZ – 85028, brinda apoyo a personas en situaciones difíciles.

Despensa de alimentos First Harvest: ofrece asistencia el segundo sábado de cada mes, de 9:00 a 11:00 hs, en 2534 East Greenway Road #107 Phoenix, AZ – 85032.

