Pensión IVSS y mes de aguinaldo: bancos que ya comienzan a pagarlos este 21 de noviembre

Tal y como ya lo había confirmado el Instituto Venezolano del Seguro Social (IVSS), este 21 de noviembre, los bancos públicos y privados comenzaron a acreditar en las cuentas de los pensionados el pago de la pensión correspondiente al mes de noviembre de 2025.

De igual manera, también se está cancelando el segundo mes de aguinaldos a los pensionados.

MONTO POR AMBOS CONCEPTOS: Bs 260

Lista de bancos que ya pagan la mañana de este 21 de noviembre:

✅ Banco Digital de los Trabajadores

✅ Bancaribe

✅ Banesco

✅ Banco de Venezuela

✅ Banco del Tesoro

✅ 100% Banco

✅ BFC

✅ BNC

✅ Banco del Sur

✅ Banco Caroni

✅ Banco Mercantil

✅ Banca Amiga

✅ BBVA Provincial

Se espera que en el transcurso del día se cancele el Ingreso por Guerra Económica a pensionados, por un monto aproximado de Bs. 11.700.

Para cobrar el Ingreso Contra la Guerra Económica, hay que seguir los siguientes pasos:

Inicia sesión en la plataforma del Sistema Patria.

Pulsa en ‘monedero’ y después dirígete a ‘retiro de fondos’.

Selecciona el monedero de origen, monto y destino de los fondos.

Oprime el botón de ‘continuar’ y después en ‘aceptar’.

Los beneficiarios reciben la confirmación, vía mensaje de texto a través del número corto 3532 y por la aplicación veMonedero.

