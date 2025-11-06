Curso para adultos mayores para evitar ser estafados

Suscríbete a nuestros canales

Un curso impartido en Denver, busca ayudar a los adultos mayores del estado de Colorado a conservar el dinero que tanto les cuesta ganar. El año pasado adultos mayores fueron víctima de estafadores que les robaron miles de millones de dólares.

El instructor y exauditor de la Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno (GAO), Michael Gorin, afirmó: “Cualquiera de nosotros podría ser víctima de una estafa en cualquier momento. Las personas mayores suelen ser más confiadas”.

Gorin impartió recientemente un curso de varias semanas en Senior Planet, en el barrio de Lowry, en Denver.

El año pasado, según el Buró Federal de Investigación (FBI), los estadounidenses mayores fueron víctimas de fraude por casi $ 5.000 millones y la cifra solo incluye los fraudes denunciados.

La Asociación Estadounidense de Personas Jubiladas (AARP) señala que el monto real de las estafas podría ser $ 28.000 millones.

El curso de Gorin tiene como objetivo orientar a los adultos mayores de Colorado sobre cómo identificar y prevenir estafas, y evitar ser víctimas de llamadas, mensajes de texto y correos electrónicos fraudulentos. Especialmente durante las fiestas, cuando los estafadores intensifican sus ataques.

Tres consejos para ayudar a los ancianos a evitar ser víctimas de estafas

“Primero, haz una pausa. Respira hondo. Pregúntate: ¿Suena bien esto?”, dijo Gorin.

Segundo, recomienda estar alerta ante las llamadas “estafas de afinidad”, en las cuales los estafadores encuentran puntos en común con la víctima para engañarla. Por ejemplo, se aprovechan de personas del mismo grupo étnico, religión o que trabajan en el mismo sector.

Tercero, Gorin dice que hay que tener cuidado cuando un estafador no te deja colgar el teléfono o sigue llamando.

Gorin espera que las herramientas que proporciona en los cursos ayuden a los adultos mayores estadounidenses para luchar contra las estafas que les está costando miles de millones.

