¡Nueva modalidad de robo! Alerta en EEUU por estafas de pagos "sin contacto": conoce la técnica que te roba sin darte cuenta

La alarma sobre estafas mediante pagos sin contacto se expande en Estados Unidos, poniendo en riesgo a usuarios de esta tecnología. La información fue obtenida del portal web Infobae.

Una nueva modalidad de fraude está captando la atención de las autoridades y consumidores. Se trata del denominado "ghost tapping", un método que aprovecha la tecnología tap-to-pay en tarjetas y dispositivos móviles para realizar cobros no autorizados.

Muchos afectados solo llegan a notar las transacciones fraudulentas tras revisar sus estados de cuenta varios días después.

Operación y alcance del ghost tapping

Esta modalidad de estafa se basa en el uso de dispositivos inalámbricos portátiles, los cuales los delincuentes colocan cerca de tarjetas o celulares con pagos sin contacto para extraer dinero sin contacto físico.

El fenómeno se ha identificado especialmente en ambientes con mucha gente, como eventos masivos y transporte público.

Organizaciones dedicadas a la protección del consumidor han reportado múltiples casos en territorios dispersos del país. Los delincuentes suelen simular ser vendedores o cobradores y exigen pagos exclusivamente a través de esta función para luego realizar cargos entre 537 y 1.100 dólares sin el consentimiento del titular.

Para mitigar los riesgos, las autoridades recomiendan utilizar protectores RFID en las tarjetas y carteras, además de verificar siempre el nombre del comercio y la cantidad a pagar antes de validar cualquier pago con tap-to-pay.

También sugieren activar alertas inmediatas en los bancos y optar por métodos convencionales en situaciones de alto riesgo.

Ante sospechas de estafas, se insta a los consumidores a comunicarse a la brevedad con su banco y reportar el incidente en plataformas especializadas para el monitoreo de fraudes. Las autoridades continuarán observando y actualizando las directrices de protección para enfrentar esta creciente amenaza.

