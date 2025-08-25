¡Atención! Evita las estafas en las gasolineras de EE.UU.: aprende a proteger tu dinero de los ladrones

Suscríbete a nuestros canales

Los estafadores utilizan pequeños dispositivos, conocidos como skimmers, que colocan sobre el lector de tarjetas en los surtidores de gasolina.

Este aparato roba la información de tu tarjeta de crédito o débito en segundos. A menudo, también instalan cámaras diminutas para grabar el PIN de la tarjeta y así acceder a tu dinero.

¿Qué señales indican una estafa?

Antes de pagar, revisa el surtidor. Si el lector de tarjetas se siente suelto, se mueve o tiene pegamento, es probable que se trate de un dispositivo falso.

También fíjate en los sellos de seguridad de la bomba: si están rotos, manipulados o no se ven bien, es mejor buscar otra gasolinera.

¿Cómo puedes protegerte de los ladrones?

Para evitar las estafas con skimmers, usa una tarjeta de crédito en lugar de una de débito, ya que ofrecen una mayor protección contra el fraude.

También puedes usar métodos de pago sin contacto como Apple Pay o Google Pay. Estos sistemas no transmiten tu número de tarjeta real, lo que dificulta que los delincuentes accedan a tu información.

¿Dónde es más seguro pagar?

Si puedes, paga directamente dentro de la tienda. Los terminales en el interior están mejor vigilados. Si decides pagar en la bomba, elige los surtidores más cercanos a la cabina del empleado.

Los delincuentes evitan esas bombas porque son más visibles. Además, activa las alertas de transacciones de tu banco para recibir notificaciones en tiempo real si alguien usa tu tarjeta.

