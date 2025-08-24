Avioneta ambulancia se estrella en la Amazonía colombiana: reportan varios fallecidos

Suscríbete a nuestros canales

Este domingo, se registró un accidente de una avioneta ambulancia cerca de una comunidad indígena en el departamento amazónico del Vaupés, en el sureste de Colombia y fronterizo con Brasil.

La información la dio a conocer la estatal Aeronáutica Civil, en un comunicado, donde precisó que la aeronave Cessna 206, perteneciente a SAE Ambulancias, cubría la ruta entre Tiquié y Mitú, la capital departamental, transportando a una paciente con su acompañante, además del médico y el piloto. Ninguno de los cuatro ocupantes sobrevivió.

“Según los reportes iniciales, la aeronave fue hallada siniestrada en inmediaciones de una comunidad indígena”, señaló la entidad en una misiva.

Ante este incidente, la Aeronáutica expresó sus “más sentidas condolencias” a las familias de las víctimas y a la empresa SAE Ambulancias.

“En este momento, se coordinan acciones con las comunidades locales para obtener información detallada sobre lo sucedido y avanzar en la recolección de datos que permitan iniciar la investigación correspondiente”, dijo.

