¡Terror en Texas! Autoridades de Houston rescatan a tres niños solos en las calles: así murieron sus padres

El pasado 18 de agosto, vecinos de un complejo de apartamentos en Houston, encontraron a tres niños de 1, 2 y 3 años en el estacionamiento pidiendo comida.

La situación alarmó a los residentes, quienes rápidamente alertaron a la policía. Al llegar al lugar, los agentes notaron que los menores presentaban signos de desnutrición.

Según reseñó el portal O Globo, los niños también presentaron deshidratación, lo que llevó a una investigación urgente sobre su situación familiar.

Investigación

Durante las indagaciones, los pequeños informaron a los oficiales que sus padres estaban muertos en su apartamento.

Esta declaración llevó a los agentes a ingresar a la vivienda, donde hallaron los cuerpos sin vida de un hombre y una mujer jóvenes, a quienes identificaron como los padres de los niños.

Según el portavoz del Departamento de Policía de Houston, Larry Crowson, los menores mostraban evidentes signos de hambre y sed.

Esto generó preocupación entre las autoridades sobre las circunstancias que rodearon la tragedia.

Sigue abierto el caso

La investigación continúa, y las autoridades consideran que una tercera persona podría haber estado involucrada en el incidente, abandonando a los niños después de la tragedia.

Aunque no han confirmado las identidades de los responsables, la policía asegura que no hay un riesgo inmediato para la comunidad.

Los servicios de protección infantil del estado pusieron a los tres menores bajo su custodia, mientras esperan el resultado de las autopsias para determinar la causa de muerte de los adultos.

Hasta el momento, no han revelado detalles sobre posibles antecedentes de violencia doméstica o intervenciones previas por parte de servicios sociales.

