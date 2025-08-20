Comida gratis en Houston: sepa dónde y en qué horario puede recibir una despensa este fin de semana

Suscríbete a nuestros canales

Se ha dado a conocer que el Banco de Alimentos de Houston, Texas, Estados Unidos (EEUU), en asociación con la Región Sur de la Fundación Tzu Chi, se han unido para ofrecer beneficios alimentarios a las personas necesitadas.

Se trata de una jornada que llevarán a cabo en el oeste de la ciudad, para asistir a las familias necesitadas con alimentos de forma gratuita, como lo reseña el portal de EV Houston.

En el anuncio señalan que se trata de un evento para el cual no es necesario registrarse.

“La Oficina Regional del Sur de Tzu Chi está organizando distribuciones regulares de comestibles para ayudar a alimentar a los hogares necesitados”, señalan.

Instan a asistir a los hogares de bajos ingresos o cualquier persona necesitada.

Jornada de comida gratis en Houston

La cita es este sábado 23 de agosto, desde las 9:00 am en la Oficina de la Región Sur, 6200 Corporate Drive.

La comida se entregará por orden de llegada.

Los alimentos incluyen una variedad de productos frescos, productos secos, alimentos básicos de la despensa y más.

Señalan que aquellos que lleguen en automóvil deben usar la entrada norte en Corporate Drive.

La duración del evento será hasta que se agoten los suministros.

Más entregas en otros estados

Sin embargo, esta no será la única del día, habrá otra en Washington:

La Fundación Tzu Chi también ha anunciado una entrega de alimentos frescos y nutritivos a los necesitados en Hyattsville, MD.

La cita de esta jornada es el mismo sábado 23, pero la distribución se realizará en la Escuela Primaria Rosa L. Parks 6111 Ager Rd #2707, Hyattsville, MD 20782. De 9:30 a 11:00 am.

Esto, a través de nuestra asociación con Capital Area Food Bank.

También se ha anunciado que se llevará a cabo otra en Long Island y en el Sur de California, pero si quiere conocer los detalles de esta y más le recomendamos visitar: Eventos - Tzu Chi USA.

Sobre los organizadores

La Fundación Budista Tzu Chi (Tzu Chi, que significa "alivio compasivo" en chino) es una de las organizaciones humanitarias más grandes del mundo.

Fundada en Taiwán, opera como una entidad sin fines de lucro y está guiada por principios budistas, aunque su ayuda se extiende a personas de cualquier raza, nacionalidad o religión.

Su misión principal es aliviar el sufrimiento de aquellos que lo necesitan a través de la caridad y la compasión.

Por otra parte, debe saber que:

El Banco de Alimentos de Houston (Houston Food Bank) no realiza entregas semanales directamente a las personas.

En cambio, opera como un gran centro de distribución que suministra alimentos a una extensa red de más de 1,800 socios comunitarios.

Estos socios son quienes, a su vez, distribuyen la comida de manera directa a la comunidad. Dentro de esta red, hay organizaciones que sí ofrecen entregas semanales o con frecuencia fija.

Es decir, si una persona necesita comida, no va directamente al Banco de Alimentos de Houston.

En su lugar, debe usar la herramienta de búsqueda en el sitio web del banco (https://www.houstonfoodbank.org/) para encontrar una despensa o un socio comunitario cercano a su ubicación y ver sus horarios y reglas de distribución.

