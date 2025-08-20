¡Atención! El huracán Erin pone a Nueva York en alerta y mantiene en vilo a Carolina del Norte: lo que debe saber para este miércoles

Suscríbete a nuestros canales

El alcalde Eric Adams ha anunciado la prohibición de nadar en todas las playas de la ciudad para el miércoles 20 y jueves 21 de agosto.

Esta medida se toma debido a las peligrosas condiciones esperadas por la llegada del huracán Erin.

El Servicio Meteorológico Nacional pronostica que olas de 9 a 13 pies y peligrosas corrientes de resaca afectarán las playas de la costa este.

Pese a que los visitantes podrán acceder a la arena, la natación estará prohibida en todas las playas durante estos dos días, reseña Univision.

"Estamos trabajando con todas nuestras agencias municipales para prepararnos para el huracán Erin y mantener seguros a los neoyorquinos", indicó el alcalde Adams.

"Se espera que esta tormenta cree corrientes de resaca peligrosas y grandes olas", agregó.

Se esperan inundaciones por marejada ciclónica en Carolina del Norte

El huracán Erin está aumentando de tamaño, lo que hará que las inundaciones costeras y los vientos de tormenta tropical se intensifiquen en algunas zonas de Carolina del Norte y la región de Virginia Tidewater.

Durante los próximos días, Erin también provocará un gran peligro de oleaje y corrientes de resaca en casi toda la costa este.

Ubicación actual del huracán Erin

El centro del huracán Erin se encuentra a menos de 800 kilómetros al sur-sureste de Hatteras, Carolina del Norte, entre Carolina del Norte y las Bermudas. El huracán continúa moviéndose hacia el nor-noroeste.

Aunque sus vientos máximos sostenidos no son tan extremos como los del fin de semana pasado, Erin sigue siendo un huracán poderoso.

De manera igualmente importante, la extensión de sus vientos con fuerza de tormenta tropical y de huracán ha aumentado drásticamente en los últimos días, tal como se esperaba.

Avisos y advertencias para Carolina del Norte

Se han emitido advertencias de tormenta tropical en la parte este de Carolina del Norte, desde Beaufort Inlet hasta la frontera con Virginia, que incluyen las bahías de Pamlico y Albemarle.

También hay una advertencia de marejada ciclónica en vigor para los Outer Banks, desde Cape Lookout hasta Duck, Carolina del Norte.

Ambas advertencias significan que se esperan condiciones de tormenta tropical e inundaciones por marejada ciclónica en las próximas 48 horas, reporta The Weather Channel.

Por otra parte, se ha emitido un aviso de tormenta tropical para el sureste de Virginia, hacia el norte hasta Chincoteague, Virginia, y también para las Bermudas. Esto indica la posibilidad de que se presenten condiciones de tormenta tropical dentro de 48 horas.

