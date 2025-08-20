¡Insólito! Esta senadora demócrata de Texas duerme en el Capitolio como protesta: sepa por qué

Suscríbete a nuestros canales

Una legisladora demócrata de Texas generó controversia a principios de mes al negarse a acudir al Capitolio estatal.

Esto en un intento por frenar la aprobación de nuevos mapas electorales propuestos por los republicanos. Sin embargo, su regreso al Congreso fue igualmente llamativo, ya que decidió pasar la noche en el recinto.

Esto lo decidió tras rechazar la escolta policial que el liderazgo republicano le impuso según informó Yahoo News.

Mientras la mayoría de los demócratas aceptaron esta medida, Nicolle Collier se mantuvo firme en su decisión de no someterse a las condiciones que ellos establecieron.

Historia

Durante la noche, Collier estuvo acompañada por sus colegas Gene Wu y Vince Pérez, quienes, aunque podían salir, optaron por solidarizarse con ella.

En un video que ella compartió, Collier expresó su desacuerdo con la situación, afirmando que no tenía por qué aceptar las condiciones de los republicanos.

A la mañana siguiente, publicó una imagen de su descanso en el Capitolio, destacando su determinación.

Además, solicitó la intervención de un juez para poner fin a lo que considera su “detención” por parte del liderazgo republicano. Todo esto las autoridades arrestaron a varios simpatizantes demócratas en protestas frente al recinto.

Controversia

El presidente de la Cámara, Dustin Burrows, reconoció el derecho de Collier a permanecer en el edificio, pero subrayó que él se enfocaría en otros temas que son realmente importantes para los texanos.

A medida que avanza la semana, más legisladores demócratas anuncian su intención de unirse a Collier en el Capitolio, rechazando la escolta policial.

La situación se intensifica en un contexto donde los demócratas han estado luchando contra un plan de redistribución electoral que podría beneficiar al Partido Republicano en las próximas elecciones.

Los legisladores planean permanecer en el recinto hasta que la sesión se reanude, la cual está programada para este miércoles, y se espera que el plan republicano sea el único tema de discusión.

Visita nuestras sección: Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube.