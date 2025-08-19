¡Tecnología contra las plagas! Estos son los robots que usan en Florida para combatir la invasión de pitones

Suscríbete a nuestros canales

Las autoridades de Florida comenzaron a utilizar robots para abordar la creciente sobrepoblación de pitones birmanas en el Parque Nacional de los Everglades.

Estos robots se diseñaron para simular el olor, el calor corporal y el movimiento de los conejos reales y actúan como señuelos para atraer a las serpientes, según la agencia EFE.

Proyecto ambicioso

Mike Kirkland es gerente del programa de pitones en el Distrito de Gestión del Agua del Sur de Florida y explicó que el proyecto piloto cuenta con cuarenta de estos dispositivos.

Con esto se busca hacer que las pitones salgan de sus escondites para que los encargados del programa las atrapen y eutanicen.

Este método se complementa con cámaras de inteligencia artificial que alertan a los contratistas encargados de la captura.

Antes de implementar los conejos robots, las autoridades utilizaron conejos reales durante cuatro años, lo que resultó costoso y laborioso.

La Universidad de Florida desarrolló los animatrónicos y la decisión de usarlos se basa en su facilidad de uso y la eliminación de la necesidad de cuidados diarios.

Aunque el proyecto aún está en sus primeras etapas y no se puede evaluar su efectividad, Kirkland mencionó que, si tiene éxito, las autoridades considerarán su expansión a otras áreas de los Everglades.

La expansión sería en donde la pitón birmana tiene un impacto negativo en las poblaciones de mamíferos nativos.

Pitón invasora

La pitón birmana, que se introdujo en Florida como mascota en el siglo pasado, prolifera de manera alarmante, con estimaciones que sugieren que decenas de miles de ejemplares viven en el parque.

Esta especie ha contribuido a la drástica disminución de mamíferos pequeños y medianos, con reducciones de hasta el 90 % en algunas poblaciones.

Para combatir esta amenaza, Florida implementa diversas iniciativas, como talleres gratuitos para voluntarios y un desafío anual que premia a quienes capturan la mayor cantidad de serpientes.

En la última edición, celebrada en julio, 934 personas participaron y capturaron más de 294 pitones.

Visita nuestras sección: Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube.