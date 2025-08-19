Leche cruda en Florida: ¿Cómo un vaso desencadenó muertes y hospitalizaciones?

Suscríbete a nuestros canales

La leche cruda volvió a estar en el centro de la polémica en Estados Unidos tras la denuncia presentada por Rachel Maddox, una mujer de Florida que asegura haber perdido a su hijo nonato después de que su pequeño enfermara gravemente por consumir el producto.

La demanda, interpuesta en el condado de Seminole, acusa a Keely Farms Dairy y a un mercado local de negligencia, tras confirmarse que la granja está vinculada a un brote de infecciones por E. coli y Campylobacter.

Maddox compró la leche cruda en junio en Wild Hare Natural Market para su esposo, quien prefería la leche fresca de granja, reseña NBC News.

La bebida estaba etiquetada como “no apta para consumo humano”, un requisito legal en Florida para su comercialización, pero la mujer fue informada de que se trataba solo de un detalle técnico.

Síntomas severos

Semanas después, su hijo pequeño, identificado como LU, comenzó a presentar síntomas severos: diarrea, vómitos, fiebre y dolor abdominal.

El menor fue hospitalizado varias veces y se le diagnosticaron infecciones por E. coli y Campylobacter, además de una obstrucción intestinal que requirió cirugía.

Maddox también enfermó mientras cuidaba a su hijo, desarrollando diarrea, fiebre y vómitos. Posteriormente, perdió a su feto de 19 semanas y fue diagnosticada con sepsis.

Según la denuncia, aún recibe tratamiento médico y fue sometida a pruebas por un posible síndrome de Guillain-Barré, una enfermedad neurológica asociada a infecciones bacterianas.

Un brote con más de 20 afectados

El Departamento de Salud de Florida confirmó que al menos 21 personas se contagiaron desde enero, incluidas seis menores de 10 años y siete hospitalizadas. Los CDC advierten que la leche cruda puede transmitir bacterias peligrosas como listeria, salmonella y E. coli.

La demanda sostiene que Keely Farms Dairy no aplicó controles sanitarios adecuados ni advirtió al público sobre los riesgos. Maddox exige compensación económica por gastos médicos, pérdida salarial y daños emocionales.

