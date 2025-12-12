Estado de emergencia en Nueva Jersey: toman medidas para que la escasez de cierto combustible no afecte a residentes

Suscríbete a nuestros canales

Se ha dado a conocer que desde las 9:00 am de este viernes entró en vigor una declaración de emergencia en Nueva Jersey, Estados Unidos (EEUU), debido a la escasez de cierto combustible, le contamos de qué se trata y qué dice el anuncio oficial.

El gobernador Phil Murphy declaró el estado de emergencia debido a los impactos previstos en la entrega de propano para calefacción doméstica y comercial.

Aproximadamente 186,000 residentes de Nueva Jersey dependen del propano para calefacción residencial.

Explican que esto se debe a la interrupción del servicio en una importante planta de distribución de propano en Marcus Hook, Pensilvania.

Esta planta ha estado operando solo de forma intermitente desde el 21 de noviembre de 2025.

Entienda qué hace la declaratoria de emergencia para apoyar a los residentes

Se trata de la Orden Ejecutiva nº 408, la cual permite una exención estatal en las regulaciones de horas de servicio relacionadas con el transporte de combustible para calefacción residencial.

Se explica que, bajo una exención federal disponible durante un estado de emergencia declarado, el tiempo máximo de conducción para los operadores de transportistas comerciales que transportan propano se amplía de 11 horas a 14 horas, requiriendo 10 horas consecutivas de tiempo libre entre horas de conducción.

Murphy declaró el Estado de Emergencia para garantizar que los aproximadamente 186.000 habitantes de Nueva Jersey que dependen del propano para la calefacción del hogar puedan recibirlo sin interrupciones.

"A medida que las temperaturas siguen bajando, es esencial asegurar que cada persona tenga acceso a un entorno seguro y cálido. (…) Esta Orden Ejecutiva amplía las capacidades de entrega para mantener los hogares calientes y las familias seguras", aseguró.

Se indica que, la Orden Ejecutiva nº 408 permanecerán vigentes hasta que se determine que ya no existe una emergencia. Si quiere conocer el contenido exacto del documento, puede acceder a él en el siguiente enlace: Microsoft Word - EO-408.

