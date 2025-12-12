Fraude en Nueva Jersey: empleado enfrenta a cliente misterioso y la policía teme algo mayor

Suscríbete a nuestros canales

Un testimonio de alerta surgió esta semana desde Camden, Nueva Jersey, donde un empleado evitó lo que podría haberse convertido en un grave caso de fraude bancario masivo.

Anderson Fernández, trabajador de Fernandez Food Market, relató cómo descubrió un escáner de tarjetas clandestino justo después de que un presunto ladrón lo colocara sobre el lector legítimo, un episodio que ya investiga la policía local en medio de un aumento preocupante de estos dispositivos en la zona.

Según describió, todo ocurrió en segundos. Mientras aclaraba una duda a una clienta, escuchó un ruido plástico a sus espaldas. Cuando giró, vio el escáner encima de su terminal.

“Lo agarré y lo arranqué de inmediato”, aseguró. El aparato imitaba el color y la forma del lector real y buscaba capturar información bancaria de los clientes sin que nadie se diera cuenta.

Un modus operandi que se repite en Camden

Fernández explicó que un hombre acompañaba a la mujer que le hizo la consulta. Las cámaras registraron cómo él colocó el aparato antes de salir rápidamente de la tienda.

El empleado llamó a la policía de inmediato para evitar que algún cliente cayera en el fraude. “Habría dañado mi negocio, mis clientes. Quién sabe cuánto daño podría haber causado”, dijo.

Las autoridades del condado confirmaron que se trata del quinto caso detectado desde julio. Incluso esta misma semana hallaron otro escáner en un comercio ubicado a solo dos cuadras del mercado de Fernández.

La Universidad de Rutgers también reportó un dispositivo similar en un 7-Eleven de Cooper Street, lo que refuerza la sospecha de que los delincuentes actúan en distintos puntos y podrían pertenecer a una red organizada.

La teniente Carolyn Dona, del Departamento de Policía del Condado de Camden, pidió a los consumidores revisar sus estados de cuenta y estar atentos a señales de manipulación: terminales flojas, diferencias de color, botones rígidos o superficies que lucen añadidas.

Preocupación por víctimas de SNAP y recomendaciones de seguridad

Christine Hentisz, directora de la Junta de Servicios Sociales del condado, alertó que crecen los casos de beneficiarios del programa SNAP afectados por este tipo de fraudes. Por ello recomendó bloquear las tarjetas electrónicas en línea y desbloquearlas solo al momento de usarlas.

“Así, aunque roben la información, nadie podrá utilizar la tarjeta sin permiso”, explicó.

Fernández, por su parte, se mostró agradecido de haber actuado rápido para proteger a sus clientes. “Es como si vinieras al barrio a hacerle daño a la gente del barrio, y eso no está bien”, afirmó. La policía continúa buscando a los responsables.

