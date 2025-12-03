Medicamentos en Nueva Jersey: descubra cómo esta nueva medida estatal podría ayudarle a ahorrar

Suscríbete a nuestros canales

El gobernador de Nueva Jersey, Phil Murphy, Estados Unidos (EEUU), ha tomado nuevas medidas para mejorar la transparencia en los precios de los medicamentos y hacer que la atención sanitaria sea más asequible

Se ha dado a conocer que el Departamento de Banca y Seguros del estado ha adoptado normas finales que establecen los requisitos para que las aseguradoras reguladas por el estado limiten ciertos costes de bolsillo en medicamentos con receta críticos.

Hacen referencia a que Nueva Jersey el segundo estado del país en limitar los costes de bolsillo de los inhaladores para el asma y los dispositivos auto-inyectores de epinefrina, además de limitar los costes para los consumidores de la insulina.

Entienda la medida que entrará en vigor

Ahora, en un comunicado, el Departamento indica que emitió orientación a las aseguradoras sobre los requisitos del año pasado, y los límites se han implementado.

La ley extendió el límite de insulina de bolsillo de 35 dólares mensuales de Medicare a los mercados regulados por el estado y a los planes de empleados públicos de Nueva Jersey, incluyendo Cubre Nueva Jersey, el Mercado Oficial de Seguros de Salud del Estado.

La ley también limitó los costes de bolsillo de los dispositivos autoinyectores de epinefrina y los inhaladores para el asma a 25 y 50 dólares, respectivamente, por un suministro mensual.

*Según la Ley P.L. 2023, Capítulo 105, vigente a partir de 1 de enero de 2025, las aseguradoras en el mercado con aseguramiento total, incluidos los mercados de particulares y pequeños empleadores, están obligadas a permitir la compra de ciertos medicamentos sin deducible, y sin ningún pago o coseguro que supere el límite legalmente requerido.

Las regulaciones finales se publicaron en el New Jersey Register el 1 de diciembre de 2025.

Entonces:

El límite de 35 dólares se aplica a cualquier producto de insulina recetado a un paciente como parte de un suministro de 30 días, independientemente del número de recetas o del tipo de insulina necesario.

También es necesario cubrir equipos y suministros para el tratamiento de la diabetes y la educación en autogestión de la diabetes.

Las aseguradoras también deben limitar los costes de bolsillo de los inhaladores para el asma a 50 dólares por suministro de 30 días, independientemente del tipo de inhalador prescrito.

Además, se requiere cobertura para al menos un dispositivo auto-inyector de epinefrina, con un coste de bolsillo limitado a 25 dólares por suministro de 30 días.

Las normativas también exigen a los portadores, de acuerdo con la Ley Pública 2023, Capítulo 275, conocido como la ley Grace, que cubran la compra de audífonos o implantes cocleares, eliminen el límite de edad para audífonos y el límite de 1.000 dólares para la cobertura, y amplíen la cobertura del número de audífonos a un audífono por cada oído con discapacidad auditiva cada 24 meses.

En este sentido, los costes de bolsillo de los consumidores se limitan a los que pagan por visitas a un médico de atención primaria y audífonos, incluidos los implantes cocleares, que no pueden considerarse equipos médicos duraderos para determinar el coste adecuado.

Sobre Get Covered New Jersey

"Con la inscripción abierta en marcha en Get Covered New Jersey, animamos a los consumidores que necesiten seguro médico con cobertura de receta a que acudan a GetCovered.NJ.gov para explorar opciones de plan. Los consumidores deben inscribirse antes del 31 de diciembre para la cobertura del 1 de enero”, manifestó el comisionado Justin Zimmerman en el mismo comunicado.

Tenga en cuenta que los consumidores deben inscribirse antes del 31 de diciembre para la cobertura del 1 de enero.

La inscripción abierta para la cobertura 2026 estará del 1 de noviembre de 2025 al 31 de enero de 2026.

Los consumidores que deseen que su seguro empiece el 1 de enero de 2026 deben inscribirse antes del 31 de diciembre; si se inscriben antes del 31 de enero de 2026, la cobertura comenzará el 1 de febrero de 2026.

