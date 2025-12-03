Donación de $6.250 millones: descubra qué niños en EEUU califican para recibir fondos de Dell

Suscríbete a nuestros canales

Los dueños de la multinacional tecnológica estadounidense, Dell, han anunciado una donación de $6.250 destinada a niños nacidos en cierto periodo de tiempo, descubra de qué se trata, quiénes son elegibles y cuándo tendrán acceso.

El dinero será destinado a las llamadas “Cuentas Trump”, una iniciativa de inversión y ahorro propuesta e impulsada por el actual presidente Donald Trump.

Es decir, cuentas de ahorro para niños con beneficios fiscales, que fueron aprobadas este año como parte del plan fiscal del mandatario, como su ala principal para ahorro‑inversión enfocado en menores de zonas de bajos ingresos.

Las cuales se han descrito como “una forma de dar a los niños una participación en la prosperidad estadounidense a través del mercado de valores”.

Michael Dell, fundador de la empresa en 1984, figura como la undécima persona más rica del mundo según el índice Bloomberg con un patrimonio estimado en 148,000 millones de dólares.

Entienda quiénes pueden recibir parte de la donación de Dell

En principio, se ha dado a conocer que los beneficiarios serán niños nacidos durante el mandato de Trump.

Más específicamente se indica que los hogares de bajos ingresos con niños menores de 10 años, de los nacidos entre el 1 de enero de 2025 y el 31 de diciembre de 2028, podrán registrar a sus hijos en este plan.

Es decir, que vivan en códigos postales con un ingreso familiar promedio inferior a $150.000, aproximadamente.

Cada cuenta recibirá un aporte inicial de 1.000 dólares del Departamento del Tesoro, según detalló la Casa Blanca.

El beneficio inicial no será descontado del límite anual de contribución, fijado en 5,000 dólares, y estará disponible antes de que el menor cumpla un año.

Además, Trump informó que las cuentas "estarán abiertas para contribuciones privadas adicionales cada año de familiares, amigos, empleadores, iglesias, fundaciones privadas y más".

Dichas aportaciones podrán realizarse a partir de julio de 2026.

Sin embargo, el fondo no podrá retirarse antes de que el beneficiario cumpla 18 años.

¿Qué se necesita para acceder a una “cuenta Trump” para niños?

Dado que el programa aún no está completamente operativo, los pasos se centran en la preparación para el lanzamiento:

El niño debe tener un Número de Seguro Social (SSN) emitido. Determina si el niño califica para la contribución inicial de $1,000 USD del gobierno (generalmente para niños nacidos entre 2025 y 2028), o si solo calificará para la donación de los Dell (niños menores de 10 años en códigos postales de ingresos medios/bajos). Se espera que el IRS publique un formulario (Formulario 4547) y que se lance un sitio web oficial (como trumpaccounts.gov) a mediados de 2026. Los padres deberán usar estos canales para registrar y establecer la cuenta. Una vez abierta y financiada, la cuenta se invierte automáticamente en fondos indexados de bajo costo que siguen el mercado de valores.

