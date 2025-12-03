Navidad en Dallas: el Ayuntamiento invita a celebrar el evento gratuito “Deck The Plaza”

Suscríbete a nuestros canales

El ayuntamiento de Dallas, Texas, Estados Unidos (EEUU), ha hecho una invitación a residentes y visitantes apara celebrar el evento navideño “Deck the Plaza”.

Deck the Plaza es el nombre de la celebración anual de la temporada.

La directora municipal Kimberly Bizor Tolbert y a los miembros del ayuntamiento hacen un llamado para disfrutar de la temporada navideña en la ciudad.

Se trata de un evento que incluye fuegos artificiales, encendido de árboles, un auténtico tobogán de nieve, personajes interactivos, zona para niños pequeños, food trucks, sorteos y, una de las atracciones infaltables de la tradición: Papá Noel.

Incluye música en vivo, presentaciones culturales de escuelas locales (como bandas de marcha y grupos de danza) y artistas de la región.

Suele haber actividades especiales para niños como encuentros y fotos con Papá Noel, paseos en carruaje, juegos inflables y, en algunas ediciones, incluso una zona con nieve real para jugar.

Detalles sobre Deck the Plaza

“¡Trae a tu familia y amigos y celebra el Deck The Plaza 2025! Este evento es gratuito y abierto al público. Se celebra el viernes 5 de diciembre de 16:30 a 19:30 pm en la plaza exterior del Ayuntamiento de Dallas.”

El punto culminante del evento es cuando se iluminan las luces del árbol de Navidad principal, marcando el inicio de las fiestas.

Señalan que el encendido del árbol será a las 18:45 de la tarde.

Los fuegos artificiales se lanzarán a 19:15 pm, desde el Kay Bailey Hutchison Convention Center Arena.

Además, para los que no puedan asistir. Han dado a conocer que estarán retransmitiendo en directo en dal.city/CityofDallasYT.

