Minneapolis en alerta: ICE inicia operación dirigida contra esta comunidad de inmigrantes

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos ha comenzado una operación enfocada en inmigrantes somalíes en el área de Minneapolis-Saint Paul.

Esta información fue confirmada el martes 2 de diciembre de 2025 por varios medios, incluyendo The New York Times y CNN, a través de funcionarios federales que están al tanto de la planificación.

Esta medida, que se enmarca dentro de la política migratoria del gobierno actual, ha incrementado notablemente la tensión en la comunidad somalí más grande del país.

El objetivo y alcance del despliegue federal

Según fuentes oficiales, la administración ha instruido a ICE a concentrar sus recursos en el área de las Ciudades Gemelas para llevar a cabo operaciones de control migratorio.

Los agentes de ICE están dirigiendo sus esfuerzos hacia aquellas personas que tienen órdenes de deportación pendientes.

Se anticipa que el despliegue de agentes resultará en cientos de detenciones a lo largo de esta semana, según lo que una fuente compartió con los periodistas.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) se negó a comentar sobre "futuras o potenciales operaciones" de control migratorio, manteniendo la discreción habitual de la agencia en estos temas.

Sin embargo, la noticia se difundió rápidamente, generando preocupación entre los residentes.

Reacción de líderes locales y comunitarios ante el operativo del ICE en Minneapolis contra inmigrantes

Tan pronto como se conocieron los informes, los líderes locales de Minneapolis y Saint Paul no tardaron en expresar su rechazo a la operación.

El alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, se comprometió a mostrar apoyo a la comunidad, subrayando que la ciudad se enorgullece de albergar a la mayor población somalí en Estados Unidos.

"A nuestra comunidad somalí: los queremos y los apoyamos. Este compromiso es inquebrantable", afirmó el alcalde Frey.

Por su parte, líderes comunitarios somalí-estadounidenses, como Jaylani Hussein del Consejo de Relaciones Islámico-Estadounidenses (CAIR-MN), manifestaron su preocupación por el impacto en una comunidad donde la mayoría de los residentes tienen estatus legal o son ciudadanos estadounidenses.

"Creemos que esto es retórica política y un ataque contra nuestra comunidad", declaró Hussein.

Grupos de derechos de inmigrantes están movilizando recursos para ofrecer apoyo legal y asistencia a las familias afectadas.

