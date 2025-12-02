Estados Unidos

Niebla helada sorprende a Chicago: ¿Qué zonas registran mayor peligro en hora punta?

El NWS advirtió que las “zonas de hielo y cambios rápidos de visibilidad” afectarían severamente la hora punta

Por Martín Sojo
Martes, 02 de diciembre de 2025 a las 03:55 pm

La mañana de este martes sorprendió a miles de conductores en el área de Chicago con una niebla gélida que redujo la visibilidad a media milla y transformó las carreteras en superficies resbaladizas.

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) advirtió que las “zonas de hielo y cambios rápidos de visibilidad” afectarían severamente la hora punta, apenas horas después de que una nueva ronda de nieve paralizara los aeropuertos O’Hare y Midway con cancelaciones y retrasos.

Según el mapa del Departamento de Transporte de Illinois, gran parte de la región apareció “parcial o mayormente cubierta” de nieve y hielo, lo que encendió las alertas desde temprano. Los condados del sur y del oeste enfrentaron los mayores impactos.

Accidentes en cadena y carreteras bloqueadas

La combinación de visibilidad limitada y pavimento congelado provocó múltiples choques antes del amanecer. En la salida de la I-57 en Halstead, un accidente con varios vehículos bloqueó carriles clave.

En Bolingbrook, un choque en la I-55 y la Ruta 53 detuvo el tráfico en dos carriles derechos. En Aurora, la rampa de la I-88 hacia Orchard quedó cerrada después de que un semirremolque quedara estancado.

“Esto es lo que estamos enfrentando aquí”, advirtió el reportero de tráfico de NBC 5, Kye Martin, mientras señalaba problemas especialmente en los suburbios del oeste y suroeste.

Las autoridades pidieron a los conductores usar luces bajas, aumentar distancia y evitar maniobras bruscas.

Se intensifica el frío: sensación térmica de -20 °C y nueva nieve en camino

Tras disiparse la niebla, algunos destellos de sol dieron paso a un panorama aún más gélido. Las temperaturas máximas rondarán los -4 °C, muy por debajo del promedio de la temporada.

Para el miércoles y jueves, el NWS anticipa una “oleada de aire ártico” con mínimas bajo cero y sensaciones térmicas entre -10 °C y -20 °C.

El organismo advirtió sobre la rápida formación de hielo en ríos y posibles “atascos de hielo congelado”. Para el fin de semana, otra ronda de nieve podría complicar aún más los desplazamientos en la región.

