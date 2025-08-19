Arrestan y deportan de EE.UU al boxeador Julio César Chávez Jr: sepa por qué

Suscríbete a nuestros canales

El ex campeón mundial mexicano Julio César Chávez Jr., de 39 años, fue trasladado desde Estados Unidos a una prisión federal en Hermosillo, Sonora, donde enfrentará graves acusaciones penales, según confirmaron autoridades mexicanas.

La deportación fue autorizada por el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, que acusaba al púgil de haber ingresado ilegalmente al país y de presentar datos falsos en su solicitud de residencia permanente.

¿Por qué lo están buscando?

En México, Chávez Jr. tiene una orden de arresto vigente desde marzo de 2023 por supuestos delitos relacionados con tráfico de armas y delincuencia organizada.

La mandataria mexicana Claudia Sheinbaum confirmó públicamente su deportación en una conferencia matutina, subrayando que parte de su detención buscaba que "sirviera la sentencia en México”. Además, resaltó que desde 2019 se había iniciado una investigación en su contra.

Cabe recordar que su detención inicial, el 2 de julio en Los Ángeles, se produjo días después de su combate contra Jake Paul, citó el portal Telemundo.

¿Tiene antecedentes criminales?

El Departamento de Seguridad Nacional declaró al ex boxeador como una amenaza a la seguridad pública, basándose en su presunta vinculación con el Cártel de Sinaloa, calificado como organización terrorista por Estados Unidos.

La llegada de Chávez Jr. al penal federal en Hermosillo ocurrió a las 11:53 a.m., según registros oficiales. Su incorporación al sistema penitenciario refleja un nuevo y grave capítulo en una trayectoria marcada por controversias y problemas legales.

En el trasfondo, su familia y abogados han rechazado las imputaciones, pidiendo respeto al debido proceso y denunciando una presunción de culpabilidad prematura. Queda por verse cómo seguirá el curso legal de este caso que ha puesto en tela de juicio cambios profundos en su vida profesional y personal.

