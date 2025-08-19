¡Drama migratorio! ICE detuvo a una niña de 6 años en la ciudad de Nueva York: por este motivo la separaron de su madre

Suscríbete a nuestros canales

Una niña de 6 años llamada Dayra, y su familia, se encuentran separados debido a que agentes federales los detuvieron después de que asistieran a una cita de rutina en la corte de inmigración en la ciudad de Nueva York.

La familia, originaria de Ecuador, se presentó en Federal Plaza para un registro, pero ahora la agencia tiene a Dayra y a su madre recluidas en un centro de detención en Texas, a casi 3 200 kilómetros de su hogar en Queens.

Según informa Telemundo, ellos trasladaron a su hermano mayor, Manuel, de 19 años, a un centro de detención en Nueva Jersey.

El concejal Shekar Krishnan expresó su preocupación por la situación, señalando que, en lugar de prepararse para el inicio del año escolar, la familia enfrenta una separación dolorosa.

Actuación bajo la lupa

Krishnan criticó la actuación del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y calificó la separación familiar como cruel e innecesaria.

A medida que la familia enfrenta esta difícil situación, la oficina de Krishnan se encuentra en contacto con los familiares que permanecen en Queens y colaboran con organizaciones de asistencia legal para intentar liberar a Dayra y su madre.

Un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional indicó que la familia ingresó al país "ilegalmente" en diciembre de 2022 y un juez de inmigración les había dado órdenes finales de deportación.

Modus operandi

La detención prolongada de menores es objeto de estudio, y algunas investigaciones recientes han revelado los efectos negativos en su salud y desarrollo.

Las mismas investigaciones muestran el daño físico y mental relacionado con la atención inadecuada durante la detención.

Aunque ICE solía alojar a las familias en centros residenciales, la agencia suspendió esta práctica en diciembre de 2021 debido a una capacidad inferior a la esperada.

Esta situación generó un clima de temor en comunidades como Jackson Heights y Elmhurst, donde los residentes sienten el impacto de las políticas migratorias en sus vidas diarias.

Visita nuestras sección: Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube.