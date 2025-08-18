Subastan en Nueva York por esta fortuna el meteorito de Marte más caro: nadie sabe quién lo compró

Suscríbete a nuestros canales

El descubrimiento y posterior venta de un meteorito de Marte generó polémica internacional, y su última parada conocida fue Nueva York, donde en julio pasado fue subastado por $4,3 millones.

El objeto, considerado el fragmento marciano más grande encontrado en la Tierra, ha encendido un conflicto con el gobierno de Níger, que podría reclamar su propiedad como patrimonio cultural y natural. reseña El Tiempo.

La ruta del meteorito desde el Sahara hasta Nueva York

El meteorito fue hallado el 16 de noviembre de 2023 en el desierto del Sahara por un cazador cuyo nombre se mantiene en reserva.

Posteriormente, la comunidad local lo vendió a un comerciante internacional, quien lo trasladó a Italia.

Allí permaneció brevemente en una galería privada, donde incluso se separaron dos fragmentos para investigación científica, antes de llegar a Nueva York, donde Sotheby’s lo incluyó en su catálogo de subastas.

Tras conocerse la venta, el gobierno de Níger expresó dudas sobre la legalidad de la exportación y sugirió que pudo haberse tratado de un caso de tráfico ilícito internacional.

Según las leyes nigerinas, todo descubrimiento en el desierto del Sahara pertenece al país como parte de su patrimonio cultural y natural. Incluso se discute la creación de un gran museo en una isla sobre el río Níger para resguardar piezas de este tipo y evitar su salida ilegal.

¿Qué hace único al meteorito vendido en Nueva York?

Sotheby’s aseguró que la transacción cumplió con todos los requisitos legales y presentó documentación para respaldarla. Sin embargo, persisten sospechas sobre cómo un objeto tan pesado y llamativo pudo trasladarse entre países sin levantar alertas.

El meteorito, que pesa más de 24 kilos, es un 70% más grande que el segundo fragmento marciano más importante hallado en la Tierra.

Se calcula que fue expulsado de la superficie de Marte tras el impacto de un asteroide y recorrió más de 225 millones de kilómetros antes de caer en el Sahara.

Su rareza es indiscutible: de los más de 77.000 meteoritos reconocidos oficialmente, apenas 400 provienen del planeta rojo, lo que convierte a esta pieza en un 6,5% de todo el material marciano conocido en el mundo.

