Crisis de condones en Nueva York: ¿Cuándo volverá el suministro gratuito?

La distribución de condones gratuitos en Nueva York, un programa emblemático de salud pública que existe desde hace décadas, atraviesa una crisis que ha despertado quejas, burlas y hasta parodias en redes sociales.

Los críticos aseguran que el Departamento de Salud de la Ciudad (DOH, por sus siglas en inglés) ha fallado en reponer el inventario desde hace un año, lo que afecta a miles de neoyorquinos que dependen de este servicio, reseña New York Post.

La organización Hack NY ha sido una de las más vocales al denunciar el desabastecimiento, al punto de convertirlo en tema de burla digital.

Críticas y parodias por la falta de insumos

En Instagram, el grupo publicó un sketch con la comediante Ayanna Dookie y el actor Aaron Cohen, donde se muestra el absurdo de un embarazo no deseado como consecuencia de la falta de condones. El video incluye un llamado a los usuarios a exigirle al DOH el restablecimiento del programa.

El propio sitio web oficial de la agencia muestra un mensaje en el que admite que los suministros “se agotaron mucho antes de lo previsto” debido a la alta demanda.

Hack NY realizó verificaciones aleatorias a las organizaciones listadas en el mapa oficial de “condones gratuitos” y reveló que solo el 33% de ellas contaba realmente con inventario disponible.

Problemas de gestión y retrasos administrativos

De acuerdo con un informe preliminar de gestión del alcalde Eric Adams, la entrega de productos de sexo seguro cayó 21% en el inicio del año fiscal 2025 frente a 2024.

La explicación apunta a retrasos en el registro de la orden de compra con un nuevo proveedor, lo que frenó la distribución regular hasta finales de septiembre de 2024.

El Departamento de Salud reconoció que está en proceso de contratar a otro proveedor y que, por ahora, limita los pedidos a 300 condones y lubricantes por mes.

El programa de condones gratuitos de Nueva York, lanzado oficialmente en 2007 bajo la marca “NYC Condoms”, se convirtió en un símbolo de salud pública, pero su debilitamiento genera preocupación en una ciudad con una larga tradición de acceso a métodos de prevención de infecciones y embarazos no deseados.

