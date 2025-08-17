¡Alerta, latinos! Esta es la principal causa de muerte en la ciudad de Nueva York: prenden las alarmas con la alimentación diaria

Suscríbete a nuestros canales

La alimentación es clave cuando de los cuidados básicos del ser humano se trata; y es que cada uno de los alimentos que se ingieren son una especie de gasolina para el cuerpo. Estos aportan las vitaminas y minerales que se necesitan para su correcto desarrollo y funcionamiento. En caso contrario, pueden presentarse problemas graves de salud y hasta ocasionar la muerte.

¿Cuál es la importancia de la alimentación?

Una alimentación sana y balanceada es uno de los pilares de la salud, ya que muchas enfermedades se gestan a partir de una alimentación deficiente, comenzando por el sobrepeso y la obesidad, pasando por la diabetes, hipertensión arterial, entre otros, indica el Centro médico ABC.

Incorporar alimentos saludables en la dieta es crucial porque aportan las cantidades suficientes de calorías que el cuerpo transforma en energía, “es decir, proveen el combustible que requerimos para desarrollar todas las actividades físicas y mentales que se quieren ejecutar”.

A pesar de que esto es de conocimiento para todos los seres humanos, lastimosamente los hábitos alimenticios siguen cobrando vida.

Datos estadísticos

Las estadísticas del Departamento de Salud de la Gran Manzana revelan que cada año aumentan los problemas cardiacos, infartos y ataques fulminantes al corazón, e incluso, que son actualmente la principal causa de muerte en la Ciudad de Nueva York.

Además, la mala noticia es que cada año van en aumento las muertes por ataques al corazón y lo más grave es que, estas afecciones y otras están relacionadas directamente con los hábitos alimenticios, falta de ejercicio y la vida sedentaria que mantienen sus habitantes.

“Las enfermedades crónicas y relacionadas con la dieta alimenticia, como las enfermedades cardíacas (y también accidentes cerebrovasculares, diabetes y cánceres detectables), siguen siendo las principales causas de muerte en todos los grupos raciales y étnicos de la Ciudad de Nueva York”, advierte el informe más reciente con el que cuentan las autoridades de salud neoyorquinas, refiere MSN.

En tal sentido, la meta es reducir las muertes relacionadas con enfermedades cardíacas en un 5% para el 2030; pues según el Departamento de Salud del Estado de Nueva York, “las enfermedades cardíacas en Estados Unidos a nivel nacional ocasionan aproximadamente 695,000 muertes cada año, lo que representa el 20% del total de fallecimientos”.

Freepik

Visita nuestra sección Variedades

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube