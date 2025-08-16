Nuevo aumento de salario en Nueva York: entérate quiénes ganarán hasta $77.455 anuales

Suscríbete a nuestros canales

A partir de septiembre de 2025, varios profesores de la ciudad de Nueva York están a punto de recibir una oferta increíble. El objetivo de esta medida es posicionar la docencia como una profesión estable y con futuro en Estados Unidos.

Los maestros se unirán a la Federación Unida de Maestros (UFT) después de firmar un nuevo convenio colectivo que les proporcionará grandes beneficios el próximo mes.

¿Cuál será el nuevo salario para profesores en Nueva York?

A partir del 14 de septiembre de 2025, los docentes de las Escuelas Públicas de la Ciudad de Nueva York recibirán un aumento de sueldo histórico.

Los nuevos salarios anuales serán los siguientes:

Docentes con licenciatura y sin experiencia: Ganarán $68.902 al año.

Docentes con maestría y sin experiencia: Su sueldo será de $77.455 al año.

¿Hay que aplicar para poder recibir el aumento de salario?

Además de sus salarios base, los profesores pueden incrementar sus ingresos a través de "diferencias salariales".

Este beneficio lo obtienen al acumular créditos académicos después de su licenciatura.

Para una estimación de su salario, los docentes pueden usar la calculadora de sueldos de la Federación Unida de Maestros.

Esta herramienta considera tanto su experiencia laboral como los créditos académicos que hayan obtenido.

¿Cuál es el salario mínimo en Nueva York?

El salario mínimo en el estado de Nueva York varía según la región. A partir del 1 de enero de 2025, el salario mínimo por hora es de:

$16.50 en la Ciudad de Nueva York, Long Island y el condado de Westchester.

$15.50 en el resto del estado de Nueva York.

Es importante tener en cuenta que las tarifas pueden ser diferentes para trabajadores que reciben propinas. El salario mínimo está programado para aumentar anualmente, con el objetivo de ajustarse al costo de vida.

