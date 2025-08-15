¿Regresa el DEI en EEUU?: descubra cuál es el nuevo dictamen judicial que se ha emitido

Suscríbete a nuestros canales

Se ha dado a conocer que se ha emitido una decisión sobre ciertas acciones gubernamentales contra un importante programa de interés nacional de Estados Unidos (EEUU), le contamos los detalles.

Resulta que un juez federal anuló dos acciones de la administración Trump destinadas a eliminar los programas de diversidad, equidad e inclusión en las escuelas y universidades del país (DEI), como lo reseña el portal de AP.

De hecho, es importante resaltar que, la guía ha estado en suspenso desde abril, cuando tres jueces federales bloquearon varias partes de las medidas anti-DEI del Departamento de Educación.

En esta ocasión el nuevo fallo de la jueza de distrito de EEUU, Stephanie Gallagher, en Maryland, considera que el Departamento de Educación violó la ley cuando amenazó con recortar los fondos federales de las instituciones educativas que continuaron con las iniciativas de DEI.

Sobre la demanda que dio inicio al fallo

La decisión responde a la demanda de juicio sumario de la Federación Estadounidense de Maestros y la Asociación Estadounidense de Sociología, que impugnaron las acciones del gobierno en una demanda en febrero.

El caso se centra en dos memorandos del Departamento de Educación que ordenan a las escuelas y universidades que pongan fin a toda "toma de decisiones basada en la raza" o enfrenten sanciones hasta la pérdida total de fondos federales.

La cual se ha señalado como una campaña para poner fin a las prácticas que la administración Trump enmarca como “discriminación contra los estudiantes blancos y asiático-americanos”.

El nuevo fallo ordena al departamento que elimine la guía porque entra en conflicto con los requisitos de procedimiento.

También rechazó el argumento del gobierno de que los memorandos simplemente sirvieron para recordar a las escuelas que la discriminación es ilegal.

"Inició un cambio radical en la forma en que el Departamento de Educación regula las prácticas educativas y la conducta en el aula, lo que provocó que millones de educadores temieran razonablemente que su discurso legal e incluso beneficioso pudiera hacer que ellos o sus escuelas fueran castigados", escribió Gallagher.

Sin embargo, es importante destacar que Gallagher escribió que no tenía ninguna opinión sobre si las políticas eran "buenas o malas, prudentes o tontas, justas o injustas".

Un comunicado del Departamento de Educación el jueves dijo que estaba decepcionado por el fallo, pero que "la acción judicial que prohíbe o deja de lado esta guía no ha detenido nuestra capacidad de hacer cumplir las protecciones del Título VI para los estudiantes a un nivel sin precedentes".

