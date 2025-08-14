El camino a la universidad en Carolina del Norte: conoce el programa otorga cupos directos

Suscríbete a nuestros canales

Este otoño marca una gran expansión para el programa NC College Connect, que ahora dará a más de 62.000 estudiantes de escuelas públicas la oportunidad de ser admitidos directamente en varias universidades de Carolina del Norte.

El programa, que comenzó en 2024 con un grupo piloto de cinco universidades del sistema UNC y todas las 58 universidades comunitarias, ha crecido significativamente.

Actualmente, incluye 11 universidades del sistema UNC, 29 universidades independientes y las 58 universidades comunitarias de todo el estado.

¿Cuáles son los nuevos cambios en admisiones a universidades de Carolina del Norte?

En un comunicado de prensa del pasado martes, Peter Hans, presidente del sistema UNC, explicó que el nuevo programa representa un giro radical en la forma en que Carolina del Norte gestiona las admisiones universitarias.

“Comenzamos esta iniciativa con una pregunta sencilla: ¿cómo podemos simplificar el camino a la universidad para los estudiantes que están listos para el éxito?”, aseguró Hans.

“Al eliminar la complejidad innecesaria, garantizamos que los estudiantes preparados para la universidad puedan concentrarse en elegir la institución adecuada para sus metas, en lugar de lidiar con obstáculos burocráticos”, añadió.

A la reunión de la Junta Estatal de Educación de la semana pasada, Sneha Shah-Coltrane, directora de aprendizaje avanzado del Departamento de Instrucción Pública (DPI), comunicó que 62.959 estudiantes habían sido directamente admitidos en al menos 34 universidades participantes.

Los estudiantes que cumplen con los requisitos comenzarán a recibir notificaciones por correo a partir de la semana del 18 de agosto, aunque algunos ya han sido notificados a través del portal College for North Carolina (CFNC).

¿Quiénes califican para participar en este programa?

Se requiere que los estudiantes tengan un GPA de 2.8 o más al final de su penúltimo año, cumplan con los cursos de graduación y respondan las preguntas de seguridad.

Algunas universidades pueden tener criterios adicionales, como cursos de idiomas extranjeros, que se detallarán en la solicitud. El estudiante debe mantener este GPA de 2.8 o más durante todo su último año.

¿Cómo es el proceso de solicitud de admisión en universidades de Carolina del Norte?

Cuando los estudiantes reciben su carta de admisión, deben rellenar un formulario en línea con sus datos personales para aceptar su plaza en las universidades participantes que elijan. El sitio web indica que pueden aceptar la admisión en tantas instituciones como deseen.

Al completar este proceso, ya no necesitan enviar una solicitud tradicional a través de Common App, CFNC.org o del portal de la universidad para aquellas instituciones a las que hayan sido admitidos por medio de NC College Connect, reseña Enlace Latino NC.

Es importante tener en cuenta que este formulario solo muestra el interés del estudiante en la oferta de admisión, no garantiza la inscripción. Después de enviarlo, recibirán los próximos pasos directamente de la universidad.

Para evitar costos adicionales, se les aconseja a los estudiantes enviar sus formularios entre el 20 y el 26 de octubre, durante la Semana de Solicitud de Ingreso a la Universidad.

