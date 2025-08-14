Todo lo que debes saber sobre los taxes en EE.UU.: ¿Cuántos son y quiénes deben pagar?

Suscríbete a nuestros canales

A través de la recaudación de taxes, el gobierno federal y los gobiernos estatales y locales financian una amplia gama de servicios esenciales, desde infraestructura y defensa nacional hasta programas de salud y educación.

En este sentido, el sistema fiscal estadounidense es una pieza fundamental en la maquinaria económica del país.

Comprender este complejo sistema es crucial para cualquier ciudadano o residente, ya que impacta directamente en sus finanzas personales.

¿Cuántos taxes se pagan?

La cantidad de impuestos que un individuo o empresa paga en Estados Unidos varía considerablemente, ya que no existe un único impuesto, sino una combinación de ellos. Los principales tipos de impuestos son los siguientes:

Impuestos sobre la renta (Income Taxes): Son los impuestos que se aplican a los ingresos obtenidos por individuos y empresas. Se pagan a nivel federal y, en la mayoría de los casos, también a nivel estatal. La tasa impositiva es progresiva, lo que significa que a medida que los ingresos aumentan, también lo hace el porcentaje de impuestos que se paga.

Impuestos sobre la nómina (Payroll Taxes): Estos impuestos se retienen del salario de los trabajadores. Se utilizan principalmente para financiar programas de seguridad social y Medicare. El empleador y el empleado comparten la carga de estos impuestos.

Impuestos sobre las ventas (Sales Taxes): Estos impuestos se aplican a la compra de bienes y servicios. No todos los estados los tienen, y las tasas varían según la localidad.

Impuestos sobre la propiedad (Property Taxes): Son impuestos que se cobran a los propietarios de bienes raíces. Se calculan en función del valor de la propiedad y se utilizan para financiar servicios locales como escuelas y bomberos.

La combinación de estos y otros impuestos, como los de bienes y servicios específicos o los de herencia, conforman la carga fiscal total que un contribuyente debe afrontar en Estados Unidos.

¿Qué residentes deben pasar taxes en Estados Unidos?

Cualquier persona que cumpla con uno de los siguientes criterios debe presentar una declaración de impuestos en Estados Unidos:

Ciudadanos de Estados Unidos: Todos los ciudadanos, sin importar dónde vivan en el mundo, deben declarar sus ingresos.

Residentes Permanentes: Los titulares de una Green Card tienen la misma obligación fiscal que los ciudadanos.

Extranjeros Residentes: Individuos que cumplen el criterio de presencia sustancial en el país durante el año fiscal. Esto generalmente significa haber estado físicamente presente en EE. UU. por un período significativo.

Además, la obligación de presentar una declaración depende de si los ingresos de la persona superan un umbral mínimo, el cual varía según su estado civil y edad.

Visita nuestras secciones: Internacionales y Servicios

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube